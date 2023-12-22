男下體「潰爛起水泡」崩潰　狂擦藥膏也沒用！醫一看：快停藥

▲李男下體潰爛、起水泡。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

一名43歲李姓男子發現下體有紅腫發炎情形，就到診所拿藥膏，擦完之後改善不少，可是過了1、2周紅斑還是沒有好，輾轉換了很多醫師，也嘗試了很多藥膏，沒想到私密處竟開始潰爛、起水泡。泌尿科醫師呂謹亨一看後，急忙勸「不要再擦藥了」，沒想到停藥後真的好轉。

呂謹亨日前在臉書分享個案，透露李男在半年前發現龜頭包皮出現紅腫發炎疼痛的狀況，一開始到診所拿抗生素、止痛藥，塗完藥膏後改善不少，可是過了1、2周紅斑還是沒有好，後續又找了不同的醫師，試了很多種藥膏，從最常見的黴菌、細菌、皰疹藥膏都塗遍了，但紅斑非但沒有消掉，甚至開始潰爛、起水泡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後李男找上呂謹亨，無奈表示「已經試過各種治療方式，試到沒有辦法了，每次藥膏也都塗得厚厚一層，沒有漏掉的地方，怎麼還是不會好？」且生殖器上有數個邊界明顯的紅色橢圓形斑塊，斑塊周圍和中間散布著紅疹、潰瘍及水泡，又癢又痛。

呂謹亨一看就建議，「現在開始不要用任何藥物治療了，吃的和擦的都不要，真的很癢很痛，就薄薄在傷口處塗一點凡士林」，平時也要保持乾燥通風，避免流汗潮濕悶熱。李男聽到後很驚訝，呂解釋其實這是固定性藥物疹，算是過敏反應，還持續用藥物刺激會越來越嚴重，尤其藥膏塗很厚，「傷口沒辦法透氣，無法正常生長代謝，泡在組織液跟膿液裡面，久而久之潰爛就會越來越嚴重」。

最後李男照做1個月，潰瘍真的好轉了。不過呂謹亨也透露，李男後續因為感冒吃止痛藥、抗生素，又讓包皮再度發炎，經過幾次反覆復發後，就趁包皮發炎較改善的空檔幫李男割包皮，從此一勞永逸。

▲固定型藥物疹也會出現在四肢。（示意圖／CFP）

呂謹亨透露，有些人經常在同一區域出紅疹或深紫色看似瘀傷的斑塊，有時還可能伴隨水泡、潰瘍，這樣的情況可能是固定型藥物疹所致。固定型藥物疹最常見在四肢、口腔嘴唇和私密部位，無論成人或兒童，都有15-20%機率出現這種皮膚反應，因此提醒如果用到醫師處方藥過敏，應該立即停止使用，並尋求醫療協助。