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女友搭捷運「狂拉他褲頭看鳥」　被阻止還硬要扯！結局傻眼了

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者戴若涵攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人出門會搭大眾運輸工具，不過過程中應該要注意自己的行為。一名網友透露，最近女友在捷運上一直想要鬧他，就故意拉開褲頭，害得他差點當眾露鳥，於是氣得嚴肅制止，沒想到對方反而大發脾氣，讓他不知道該怎麼辦？網友看到都傻眼，直說「遇到不尊重人的就分手啊」、「不要為她浪費時間了」。

原PO在Dcard發文表示，最近和女友一起搭捷運，對方想要鬧他，就拉開褲頭看內褲，當時因為列車上的人沒有很多，所以起初他沒有制止。孰料之後女友越來越過分，開始拉開內褲要看他的下體，他回應「這樣不好玩」，可是對方依舊故我，甚至要把褲子往下拉，即使被阻止仍一直玩鬧。

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重複了5、6次後，他嚴肅警告「我不喜歡這樣，這樣不好玩，而且不太尊重我」，女友確實沒有再玩，不過也瞬間變臉，「下捷運後她也不理我，牽手也被她甩開，我只能在後面陪她回家，也沒理我，在她租屋門口等1小時」，這段期間對方也都不回訊息、不接電話，讓他很擔心，不知道該怎麼處理這個狀況。

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

不少人看到後表示，「這好像不用問欸，有點不尊重你，你都溝通過了，而且你是有給她台階下的」、「放生吧，沒教養的女生不值得我們浪費時間」、「她超噁，這樣真的一點都不好笑，被兇完全不檢討自己，還好意思耍脾氣，要別人低聲下氣哄她，好傻眼，有夠幼稚+無腦，建議分手」、「女友自己白目啊，完全不尊重人，如果還不覺得自己有錯建議放生，這種玩笑一點都不好笑」、「分啊，要真的等她把你褲子脫下來你才分嗎」。

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