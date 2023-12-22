　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

富二代做生意「7歲兒遭綁架」　嫌犯落網最小15歲…動機曝光

▲新加坡一名商人到馬來西亞做生意，兒子卻被人擄走。（圖／翻攝自Mothership網站）

圖文／CTWANT

新加玻一名中國籍商人到馬來西亞新山做生意，沒想到7歲兒子卻遭人擄走，為此他直接開車追撞綁匪轎車，還敲破車窗，被甩到路面造成身上多處受傷，所幸最後成功救回兒子，而3名嫌犯已經落網，犯案動機也隨之曝光了。

綜合《中國報》、《光明日報》報導，事情發生在本月12日下午4點半左右，40歲林姓商人帶著妻子和兒女，一家4口到新山尋找新廠房，以拓展生意，當時兒女在廠房外玩耍，妻子才離開1分鐘，突然出現一輛金色轎車，一名男子下車將兒子擄走，女兒跑回廠房告訴父母，林男馬上開車追綁匪，展開追逐戰。

富二代做生意「7歲兒遭綁架」　嫌犯落網最小15歲…動機曝光

▲林男全身傷還掉了2顆牙齒，幸好成功找回兒子。（圖／翻攝自Mothership網站）

消息指出，林男撞上綁匪的車，迅速下車並打開車門，用力敲破車窗，結果綁匪倒車將他甩到路面，造成林男臉部和手臂多處受傷，鼻子和嘴唇擦傷，還掉了2顆牙齒。後來，他立刻上車繼續追趕，最後在3公里外發現被遺棄在路邊的車子，並找到兒子，幸虧沒有受傷，整個過程相當驚心動魄。

富二代做生意「7歲兒遭綁架」　嫌犯落網最小15歲…動機曝光

▲3名嫌犯年齡均不到20歲，而主謀是一名41歲汽車維修員。（圖／翻攝自Mothership網站）

員警調查後，逮捕3名嫌犯，年齡分別是18歲、17歲及15歲，而41歲主謀是一名汽車維修員，與林男是合夥人關係，但雙方並沒有過節，相信動機是為了金錢，本來策劃綁架後準備勒索30萬令吉，不過警方早在案發後隔天逮捕主謀，因此事主還沒有交付贖金。

延伸閱讀
樹林高中學生「外穿保暖衣物」…遭罰開合跳累積2000下　生輔組長這樣說
家裡請新女傭…顧家尪突變冷漠　她翻錢包見「女性體毛」驚喊：被下降頭
高中兒女友「住10年變媳婦」…內衣褲曬給神明看　婆婆飆罵：看妳可憐才給住

ET快訊
快訊／寒流強襲！　雙北10人死亡
才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家：賴清德當自己偉人
快訊／疑剛改完想試車！　騎士撞車死亡
軍公教人員要發年終了！　最多2.5個月
快訊／柯文哲農地動工了！怪手開挖刨柏油　挖出石塊磚頭
馮迪索被告性侵！　強吻女胸部「當場DIY」誇張過程曝
東京鏈球菌發警報！　作家籲：去日本2場所戴口罩
日韓急凍！首爾-15℃上班族崩潰　日本暴雪交通大亂
「冬至最肥湯圓」曝光！　花生口味只排第3名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克槍手站屋頂濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

日本琵琶湖「大量水鳥暴斃」死因不明　專家籲：勿觸避免感染疾病

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

美股收高322點　台積電ADR漲2.51%

快訊／捷克14死槍擊！24歲大學生槍手被擊斃　槍手父親也身亡

捷克校園槍擊至少15死24傷　眾人懸空「躲槍手」攀外牆保命

18歲學生被冤殺人坐牢12年　目擊者竟是盲人：檢察官說可以藏病史

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

嬰兒婚禮上玩抓周摸彩　抓了又放惹台下心癢癢

捷克槍手站屋頂濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

日本琵琶湖「大量水鳥暴斃」死因不明　專家籲：勿觸避免感染疾病

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

美股收高322點　台積電ADR漲2.51%

快訊／捷克14死槍擊！24歲大學生槍手被擊斃　槍手父親也身亡

捷克校園槍擊至少15死24傷　眾人懸空「躲槍手」攀外牆保命

18歲學生被冤殺人坐牢12年　目擊者竟是盲人：檢察官說可以藏病史

寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

市政路珍稀三面角地！璀璨摩天宅「雲頂SKY ONE」傲視都心美景

Johnnie Walker攜手7-11精品咖啡！跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

花蓮美食推薦！低調民宅藏「法式無菜單料理」每季都有新菜色

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

北投站前絕版地王「嘉磐日光」繁榮與自然交織的實住名邸

快訊／寒流強襲！雙北32hrs「15人無呼吸心跳」送醫　10人死亡　

快到監視器只拍下殘影！彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

謝金燕睽違3年備戰跨年「累到面癱」！ 　舞蹈畫面曝光：不要錯過

好想當台北市民！他見「老公寓只要750萬」心動　一票嚇：不要賭了

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

國際熱門新聞

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

哈瑪斯證實：加薩邊界關卡首長遭殺害

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

陳美鳳凍齡貌被酸全靠錢　嚴立婷反擊：以為這樣醫美有用？

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面