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社會 社會焦點 保障人權

黑衣人包圍三重派出所叫囂推擠…19人遭起訴！父子檔加重其刑

▲▼三重派出所被黑衣人團團包圍。（圖／翻攝自黑豪家族）

▲三重派出所被黑衣人團團包圍。（圖／翻攝自黑豪家族）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一對夫妻酒後發生爭執遭三重派出所員警帶回保護管束，事後夫妻倆竟與兒子找來10多名黑衣人包圍派出所，還不斷咆哮、叫囂及辱罵員警，更企圖衝進所內，新北地檢署今依妨害公務及妨害秩序等罪嫌起訴2夫妻、兒子及到場助陣黑衣人等19人，翁姓父子有前科、5年內再犯，法律遵循意識不足，請法院依法加重其刑。

據悉，案件發生於4日凌晨3時20分，三重派出所員警獲報前往處理糾紛案件，50歲翁姓男子與44歲王姓妻子酒後失控咆哮拉扯，員警立即上前將2人分開，但翁男出現抵抗行為，員警認為有傷人之虞，依據警察職權行使法第19條施以保護管束帶回派出所，當日清晨5時許責由家人帶回。

事發後，翁男的兒子不滿廖姓員警對父親施以保護管束，跟父母並撂了10多名黑衣人包圍派出所，還帶著印製有廖姓員警照片及名字的宣傳單，張貼及拋灑，期間翁男還企圖衝進派出所內，要廖姓員警「踹共」，發生拉扯衝突，黑衣人更囂張地推擠、辱罵員警。

眾人鬧事離開後，整個過程被手機錄影拍下，貼到網路上瘋傳。三重警分局循線逮捕2夫妻及兒子等19人，新北地檢署複訊後，將翁姓兒子聲押獲准，翁姓夫妻分別以15萬及10萬元交保。

新北地檢署今（21日）依「聚眾妨害公務執行而下手實施強暴脅迫」，及「在公共場所聚集三人以上下手實施強暴脅迫致生公眾及交通往來危險」等罪嫌，起訴翁姓夫妻、兒子等7人，並以翁姓父子有前科、5年內再犯，法律遵循意識不足，請法院依法加重其刑；至於到場助陣等12人，則被依「聚集三人以上實施強暴脅迫而在場助勢致生公眾及交通往來危險」罪嫌起訴。

▼三重派出所遭10多名黑衣人包圍叫囂。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北市三重派出所昨（4）日晚間9時許遭10多名黑衣人包圍叫囂。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼三重警方循線逮捕鬧事黑衣人。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重派出所被黑衣人團團包圍。（圖／翻攝自黑豪家族）

▲▼三重派出所被黑衣人團團包圍。（圖／翻攝自黑豪家族）

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