冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

▲明天（周五）即將迎來二十四節氣中的「冬至」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

周五即將迎來二十四節氣中的「冬至」，又稱冬節、賀冬、冬至節、亞歲，與夏至相反，冬至時刻太陽直射南回歸線，這天亦是北半球（北回歸線以北）一年之中白晝最短，日影最長之一日，北極圈呈永夜狀態，南極圈呈極晝狀態。清水孟國際塔羅雲蔚老師透露，冬至後3生肖財運爆，有機會發大財。

TOP 3猴

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生肖猴，財氣在遠方，適合在外地工作者，或是出差、出國洽商，多半可以得到更多財氣。凡事需主動積極，想到就去做，可以讓計劃實現不少，特別是在投資理財。若能好好研究看準標的物，這幾天會有短期利益出現，但需見好就收，以免夜長夢多，變成心理壓力。

TOP 2蛇

生肖蛇，有招財利市的好現象，生意買賣業者，不妨買供品敬拜土地公，用感恩的心，會更有招財的機會。人際關係提升，有人緣魅力，還能有貴人來扶助，可讓財務較為順利。這是多勞多得的好日子，若能把握願意加班，或勤跑業務，也可讓薪增有更多的增加空間。

TOP 1羊

生肖羊，冬至好運到，吉星來相伴。上班族有得到提拔的可能，伴隨著加薪增加財運；個人營業者，生意興隆的情況大大增加；商業合作簽約率高，更有財務上的貴人幫忙牽線。此外，偏財運也增加不小，依照你的直覺去買彩券，中獎的可能性比平常高。

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