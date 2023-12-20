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社會 社會焦點 保障人權

新北市林口兩天連2起擄人案　警速救人並逮嫌犯

▲▼ 新北市林口凌晨發生當街擄人案件 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市林口凌晨發生當街擄人案件。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

文／中央社

新北市林口區18日凌晨發生夫妻因債務糾紛，妻當街遭擄；另一起是19日下午因汽車維修付費糾紛，男遭擄並強押到摩鐵逼還欠款，警方獲報偵辦迅速救人並逮捕嫌犯。

林口警方19日以訊息說明，林口區竹林路與中正路口18日凌晨0時許，發生39歲鄧男和38歲妻子遭人追逐並噴辣椒水制伏，鄧妻還遭人帶上車載走，警方獲報後展開偵辦。

警方調查，雙方疑因網路簽賭債務相約談判，一言不合發生衝突，經調閱監視器追查並鎖定4名男子，警方以車追人，於當天凌晨4時逮獲主嫌28歲蘇男、27歲楊男到案，鄧妻也獲釋並未受傷。

詢後，警方表示，依妨害秩序、妨害自由等罪嫌將2嫌送辦，追查其他在逃共犯及溯源追查網路簽賭站。

▲▼ 新北市林口凌晨發生當街擄人案件 。（圖／記者戴上容翻攝）

另一起擄人案發生在19日下午2時許，警方接獲1名男子報案稱，他遭人強制帶上車並載至某汽車旅館，警方獲報後迅速到場救出楊男，警方埋伏逮返回汽車旅館的40歲陳男、27歲曾男並帶回警局偵訊。

初步了解，楊男疑因車輛維修費用，積欠陳姓車主新台幣約10萬元債務，相約於新莊地區談判，陳男強行制伏楊男並帶上車，期間還持刀刺傷楊男右大腿，經送醫治療後已無大礙，詢後，將依妨害自由及傷害罪嫌移送檢方偵辦。

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