彰化秘境慘遇摧花手！九重葛牆大爆發　女疑強摘拍美照引公審

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮有一大片綿延300公尺長「九重葛花牆」，色彩繽紛沿著5高牆垂落，就像七彩花毯般動人，一到假日便吸引不少賞花民眾朝聖，不僅是網美們最愛的打卡熱門景點，也是婚紗外拍取景秘境，近日就有名女子疑似摘花拍美照，被網友po網公審，引發熱議。

▲彰化田中九重葛花牆大爆發。（圖／民眾提供）

▲有女子疑似摘九重葛拍照惹議。（圖／翻攝自臉書「田中人（二水、社頭及田中南彰生活圈）」）

臉書社團「田中人（二水、社頭及田中南彰生活圈）」，有網友po出有名女子站在花下拍照，直指她「亂栽（摘）花木沒功德心」，吸引眾多網友留言，有網友說「摘花拿手上會比花在樹上漂亮嗎」、「要拍照的人請不要直接站馬路上，以免危險」，也有鎮民紛紛表示，花是用來觀賞，摘花的行為就真的不可取。

▲彰化田中九重葛花牆大爆發。（圖／民眾提供）

這處九重葛花牆，位於田中鎮梅州街綿延約300公尺，高達五米超壯觀，紅、粉、橘、白色的漸層搭配就像彩虹瀑布，絢爛奪目的場景令人震撼，多年前由企業家川石光電創辦人葉昭欽認領，斥資百萬種起九重葛，取名「草日金」道，成為彰化十大賞花祕境之一。

「九重葛花牆」自今年3月大爆發後，11月又來一波開到明年3月，每個角度都很好拍，經常有民眾駐足留影，針對此次摘花事件，公所強調，從圖片上來看尚無法確定民眾是否有摘花，但仍提醒大家不要任意破壞花牆景觀，但因花牆緊鄰道路，公所也提醒賞花拍照時要注意安全留意車輛。

▲彰化田中九重葛花牆大爆發。（圖／民眾提供）