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超扯！40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊道歉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路與彰草路口，今天上午9點多，正是交通尖峰時段，有市民看到有自行車隊大陣仗集體紅燈右轉，後方跟隨的補給車也緊跟在後，讓民眾看傻眼，對此車隊謝姓領隊出面致歉，未來將不會再發生，警方表示，將依據違反道交條例第74條，開罰300-1200元。

▲有環島自行車隊集體闖紅燈。（圖／民眾提供）

▲有環島自行車隊集體闖紅燈。（圖／民眾提供，以下同）

▲超扯！40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊致歉。（圖／民眾提供）

自行車隊有40人從台北出發，正在進行環島，今天進入第3天，從台中一路往南到嘉義，上午行經金馬路與彰草路口原本車流量就大，附近又有道路正在施工，3線道也縮減成1線道，車隊雖然靠外側行走，但仍穿梭在車陣中，險象環生。

▲有環島自行車隊集體闖紅燈。（圖／民眾提供）

當時有大約20多輛的自行車在金馬路與彰草路口停等紅燈，忽然在領隊帶領下，無視車陣，全部紅燈右轉，當時不少用路人為他們捏把冷汗、看得嚇傻，直呼，真的不要拿生命開玩笑。

事後領隊頻頻道歉，造成大家觀感不佳，也做了不好的示範； 他解釋這是因為當時路口旁有施工道路縮減，後方又有大批車流不斷的向前靠近，為了保持車流順暢與車隊安全，因此才會提前右轉。

▲超扯！40輛自行車集體紅燈右轉　車隊領隊致歉。（圖／民眾提供）

彰化警分局五組組長汪振豪表示，有關本案自行車隊闖紅燈，可依道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款，不依標誌、標線、號誌之指示；及第7款行經行人穿越道有行人穿越或行駛至交岔路口轉彎時，未讓行人優先通行，可處新臺幣300-1200元。

▲有環島自行車隊集體闖紅燈。（圖／民眾提供）

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