盧秀燕回本命區挺「弟弟」黃健豪！笑說雙腿「封印」才有人聽

記者許權毅／台中報導

國民黨立委候選人黃健豪今晚在北區北湖宮前舉行說明會，台中市長盧秀燕到場，向鄉親高喊「回家了！」引起熱烈歡呼。盧秀燕說，黃健豪就像自己的弟弟，上任時推動老人健保免費，當時黃健豪就是「有功之一」，不像民進黨議員反對「怕我做得比前任好」。盧還笑說，今天一直被問怎麼沒穿短褲，但覺得昨天一直被看腳、沒人聽，效果太差了。

▲台中市長盧秀燕今晚回到本命區北北屯替子弟兵黃健豪助選，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／記者許權毅攝，下同）



▲盧秀燕昨日在侯康配台中競總成立現場穿短褲露腿。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕今（17）日返回本命區北北屯（北區、北屯區），替子弟兵黃健豪助選，先是到北湖宮參拜，再上台發表演說，一開口馬上俏皮地喊「我回家了！」引起熱烈歡呼，同時細數台上里長名字，幾乎每位都認識多年，展現基層功力，盧也說現場里長、地方人士就像自己家人、一個大家庭。

▲▼盧秀燕、黃健豪先至北湖宮參拜。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕說：「如果現在民進黨來討票，你先問他們『那4年（林佳龍時代）健保費要不要先賠償我？』家裡若有65歲以上長輩，1年1萬塊，執政4年就是4萬元，當初老人健保被喊卡，民進黨怎麼沒有發聲？沒有阻止同黨的人？」

盧表示，反之黃健豪不一樣，在我上任後，支持我編列3、40億的老人健保免費預算，讓大家4年省了4萬元，所以這次選舉要幫忙他拉票，還他一個人情。

盧秀燕表示，要當立委要能向中央討預算，自己在立委任內就討了近千億。像是鐵路高架化373億、北區運動中心9億、台74線快速道路360億、台中捷運500多億，大部分是中央支付，地方僅付少量。

盧說：「現在，我要把我的棒子交給黃健豪，我相信在我的親身指導下，我這位子弟兵、弟弟，我會跟他說我有什麼建設，他去跟中央討錢，才有辦法建設北區、台中市。我相信他一定會當一個第一名立委，我敢負責！」

盧秀燕話鋒一轉說：「我自己選舉都沒這麼辛苦，昨天還讓大家看我的腳，今天很多人問我怎麼沒穿短褲，因為我穿短褲我講什麼你們都沒在聽，我決定把它封起來，不然像昨天大家一直拍我的腳、沒在聽，效果好差！」