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桃園4歲童左臉「4個血痕」！家長控幼兒園吃案：施暴老師想塞紅包

▲桃園幼兒園傳虐童

▲市議員黃瓊慧陪同家長開記者會，控訴桃園區某幼兒園老師虐童。（圖／擷取自黃瓊慧臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃瓊慧18日陪同家長開記者會，控訴桃園區某幼兒園老師，本月13日用指甲抓傷4歲男童臉頰、更緊勒男童的脖子、懸空將孩子抬起，男童左臉留下4個血痕，致受施暴的男童視上學為畏途，家長想要看完整的監視器畫面卻被園方推三阻四，直到家長驗傷報警，才從監視器畫面看到真相，為避免有其他孩子受害，決定曝光此事。

市府教育局18日表示：該起幼兒園老師疑似涉及不當對待幼兒案，該局於本月14日接獲通報後，立即於當日到園查察並調閱監視錄影畫面，並於第二天15日召開審查小組會議決議組成調查小組處理。

目前該名老師已停職，後續教育局將盡速完成調查後將結果提報違法事件認定委員會審議，如經查違反教保服務人員條例第33條規定屬實，則視其情節輕重分別裁處幼兒園或行為人新台幣6千元至6萬元、或6萬元至60萬元罰鍰，或該名老師1至4年或終身不得於教保服務機構服務。

▲桃園幼兒園傳虐童

▲家長指出：4歲兒左臉被老師抓傷留下4個血痕…（圖／市議員黃瓊慧提供）

教育局接獲幼兒園疑似不當對待幼兒事件，皆第一時間立即到園查察，秉持積極處理、勿枉勿縱、公平公正原則，如經查屬實，則依法處理、絕不寬貸，同時已請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續亦將派員輔導與加強不定期稽查；並將請幼兒園協助安排專業輔導人員對該生進行心理輔導，亦持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形，協助該園營造關愛與安全之學習環境。

遭幼兒園老師施暴的男童家長指出，他的孩子在這間幼兒園上了許久，今年8月升小班換老師後卻開始抗拒上學，13日經發現孩子左臉有4個血痕，一問之下，孩子才說是因找不到跳舞位置，被老師用指甲抓傷，詢問園方竟說會記施暴老師大過，拜託不要報警跟通報教育局，希望大事化小、小事化無，施暴老師還想塞紅包，拒絕提供監視器。

家長說，施虐會曝光就是因為老師這次抓傷了孩子，孩子到家依然不敢說，吃飯時脫口罩發現傷口，詢問下孩子才緩緩脫口而出孩子只因找不到跳舞位置，蔡姓老師竟將孩子拖著頭進去教室，壓著頭抓傷臉，可惡至極，可想而知其子心裡陰影有多大！

黃瓊慧今陪同家長開記者會，控訴此幼兒園疑隱匿通報、欺騙家長！老師用指甲抓傷幼兒臉頰、更緊勒他的脖子懸空將孩子抬起等施虐情事，要求市府重視。

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