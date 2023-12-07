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社會 社會焦點 保障人權

惡保母打火機燒虐3歲童　男娃全身42處燙傷...上訴二審判更重

▲▼外籍女幫傭在幫幼童洗澡時，因幼童大聲哭鬧，竟以手搥頭和壓頭入虐童行徑。（圖／民眾提供）

▲巫女以線香、打火機虐待3歲男童，遭判1年2月。（示意圖／資料照）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄葉姓女子和吳姓前夫育有一名3歲兒子，2020年她託楊姓友人照顧小孩，不料卻遭楊的巫姓同居女友虐待，以線香和打火機燙傷男童，導致他全身上下至少42處燙傷，被社工發現後隨即通報安置。案經高雄地院審理，一審依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處10月，經檢方上訴，二審加重改判1年2月，全案還可上訴。

判決指出，葉女在2020年8月間將兒子交由楊男照顧，不料，楊男的巫姓同居女友卻於同年8月3日到10日間，在租屋處虐待男童，巫女以點燃的線香及燒燙的打火機噴嘴，燙傷男童的頭頂、四肢等部位，造成男童頭頂及手臂各有7處燙傷，下肢更高達28處燙傷，全身至少42處燙傷疤痕。由於葉女當時正在監服刑，社工探視時發現男童全身傷痕累累，察覺有異，緊急將男童安置並通報。

▲桃園市黃姓男子今年2月間在住家施用二級毒品安非他命，哥哥發現發生衝突，八德警方處理時黃男持打火機與瓦斯罐抵抗，員警欲保護管束時遭黃男攻擊導致受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲男童遭打火機、線香燙傷虐待，全身至少42處傷疤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院審理時，巫女則辯稱，當晚她在上晚班，與男童相處的時間很短暫，並沒有照顧、傷害小孩，還稱葉婦將男童帶到她家時，男童身上就已有傷疤，矢口否認犯行。

不過法院根據證人證詞，認為吳童確實在2020年8月初至楊男租屋處過夜，且當時身上並無燙傷痕跡，是在楊男家過夜後才出現燙傷痕跡。且男童也在審理時作證，「伯母（巫女）在他們家睡覺的地方，用線香燙我，伯母也拿打火機燙我，碰我手臂、頭還有腳，很可怕」，並表示自己當下有哭喊「我不要」反抗，但巫女並未罷手，導致他至今仍對巫女心生畏懼。

一審法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處巫女10月，經檢方上訴，二審認為巫女傷害之手段苛酷無情，且男童事後出現創傷壓力症候群，時間長達3至6個月，巫女犯後也無悔意，更未試圖彌補被害人所受損害，改判1年2月，全案可上訴。

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