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大陸 大陸焦點 特派現場

中國民眾不繳醫保費　被威脅「孩子不能考公務員」

▲。（圖／翻攝自X@635abec646414f2）

▲陸媒批露，河北村委脅迫父母，若不繳醫保費「孩子還怎麼考公務員」。（圖／翻攝自X@635abec646414f2）

文／中央社

由於保費太貴，去年中國居民醫保投保人數下降2517萬，不少人主動退保，中國媒體披露，近日河北村委脅迫父母，不繳醫保費，「孩子還怎麼考公務員和事業編，不能拖孩子的後腿」。

綜合中國北京青年報等媒體17日報導，一張約莫500人的「曹各莊村資訊群」聊天截圖引發關注，並廣傳至X平台（推特前身）。

「曹各莊村劉某某」的用戶聲稱：「健保繳費到25號就截止了，還有沒交的，抓緊時間了。沒在群組裡的提醒一下親戚朋友們。將來你的孩子考公務員都得政審，得記入檔案。」

「劉某某」還說：「雖然是自願交醫保…父母都不交醫保，孩子還怎麼考公務員和事業編，不能拖孩子的後腿，以後你孩子考上老師、考上醫生、考上事業編和公務員了，筆試面試分都過了，最後臨門一腳政審沒過，不要後悔終身。」

▲。（圖／翻攝自X@635abec646414f2）

▲當事人稱，這些訊息並非他本人發的。（圖／翻攝自X@635abec646414f2）

當事人受訪坦承有這則聊天紀錄，卻說發文的不是他：「不是我發的，我不可能去發這個東西。我的微信在村委會的電腦上登著的，是公開著的，是別人用我的微信發的，但不知道是誰，村委會沒有監控，我問了都說不是。」

他說：「村裡沒有規定必須多少人交醫保，都是自願交醫保的，不可能去強制。最開始村民不懂，一解釋他們都清楚了。現在有95%的人都交了。」

南城司鄉人民政府則表示，上述聊天截圖的發布者是曹各莊村外聘會計，「他也是出於好意，但是他沒有經過培訓，不太懂，我們已經進行批評教育了」。

不過據陸媒「財經」雜誌近日報導，儘管中國基本醫保參保人口高達13億4500萬人，占總人口的95.34%，但比起2021年，2022年居民醫保降2517萬人，值得注意。

分析說，居民醫保人數下降，重要原因是民眾主動退保，理由是保費續漲，因中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅人民幣（下同）10元（約新台幣44元）。

但是至2023年已漲至380元（約新台幣1672元），20年時間，個人保費飆漲37倍，年均成長近2成，按此趨勢，2024年醫保保費很可能超過400元。

報導說，保費持續上漲、中年居民身體健康狀況較好、醫保受益面窄且不解決大病負擔、高齡老人較低的醫療服務利用，以及商業健康保險替代等原因，導致醫保退保人數續增。

報導指出，3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致民眾就業情況不佳，收入下降，削弱投保意願；此外，民眾的賭博心態及補繳政策，加劇退保問題。

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