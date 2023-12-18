清潔公司兼營3種網路簽賭　半年下注金流高達32億...5人落網

▲台中男經營網路簽賭，半年下注金流高達32億。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

35歲黃姓男子平時在台中經營清潔公司，同時也經營三種網路簽賭網站，高雄鹽埕分局接獲情資後，組成專案小組多日跟監及蒐證，日前北上持拘提票拘提黃嫌在內等5人到案，現場也查扣相關贓證物。據了解，該簽賭網站半年來下注金流量高達32億元，後續移送台中地檢署偵辦。

鹽埕警分局日前接獲情資，掌握黃姓犯嫌等人長期經營線上博弈不法情事，隨即由鹽埕分局主偵並結合前鎮、新興分局等單位組成專案小組，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

▲▼男從事地下網路簽賭作為副業賺外快，經系統結算，半年來網路下注金流量高達新台幣32億元。（圖／記者賴文萱翻攝）

歷經多日跟監與蒐證，見時機成熟後，本月6日持拘票拘提35歲黃男、35歲賴男、30歲曾男、34歲姚女以及65歲黃女等5人到案，並持搜索票至台中市北屯區黃男所經營清潔公司地下室搜索，當場起獲電腦主機4部、現金新台幣16萬7千元、監視器主機、手機10支、二級毒品大麻（毛重約7.43公克）、點鈔機及簽帳本等贓證物。

▲警方持搜索票至台中市北屯區黃男所經營清潔公司地下室搜索。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，黃嫌為台中市區的網路簽賭代理商，經營三種網路簽賭網站，平時經營清潔公司，卻從事地下網路簽賭作為副業賺外快，經系統結算，半年來網路下注金流量高達新台幣32億元，最後警詢後將黃嫌等5人依賭博罪移送台中地方檢察署偵辦。

鹽埕警分局表示，正副總統及立委大選接近，為防範境外資金、暴力行為及選舉賭盤介入選舉，警方對於任何企圖影響選情的不法犯罪，將採取嚴厲行動，共同維護台灣民主價值，建立乾淨、廉潔的選舉環境。