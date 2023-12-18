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扛日本家電回台易壞？旅日達人經驗曝　笑虧：沒機會買新的

▲▼東京涉谷街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲很多人去日本會扛電器回台灣用。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「日本買電器回台電壓不同容易損壞嗎？」旅日達人林氏璧17日發文，說他看到有人說，考慮到維修、電壓不同等問題，不太會在日本買電器。他就分享自己的經驗，2013年買了一支知名吹風機至今活得好好的，後來2016年又買一支新型號也在服役中，還有些電器依然是家中廚房神物，笑虧「沒有機會買新的。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，看到網友留言，「電器類我是不太會在日本買，除了維修問題外，還有電壓，雖然差距不大，但畢竟電壓不同，損壞率會比較多，不然就要買能在海外使用的國際電壓。」他指出，這個問題長久以來都有人在討論，常聽到的說法是可能使用功率比較大的電器較容易出問題，跟家中電壓穩定程度也有關係等等。

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以他們家的經驗，曾在2012年買水波爐、2013年買吹風機、2014年買IH電子鍋、2016年再買一支吹風機，這些電器至今都在服役，水波爐跟電子鍋更是太太一直都很愛的「廚房必備神物」。換句話說，這些電器至少都用了7年以上。

林氏璧不禁笑虧「沒壞都沒有機會買新的，哈！」這一虧還被老婆抗議，「不要詛咒我的愛鍋和愛爐！我很喜歡它們的！搬回來很辛苦耶！」他還在留言處補充，其實還有從日本扛過吸塵器、另一牌吹風機，以及兩個免治馬桶，到目前都沒出過問題。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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