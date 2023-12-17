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社會 社會焦點 保障人權

豪宅夫妻被抓包申請低收入戶！領70萬補助「開特斯拉代步」

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲張姓繪圖師與朱姓妻子經濟狀況相當不錯，卻利用法律漏洞申請低收入戶身分。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名張姓繪圖師年薪百萬，與朱姓妻子擁有一棟價值2千萬的透天厝，平時還開特斯拉代步，沒想到2人卻利用法律漏洞，申請低收入戶的身分，8年來領了近70萬元的補助。台中檢方偵結後，依照8宗詐欺罪，將夫妻倆起訴。

檢方調查，張男平時的工作為繪圖師，年收入大約100萬元，平時與妻子同居在北屯一棟要價2千萬的3樓透天厝，不過2人明知中、低收入戶的資格標準，2015年10月仍向公所申請資格，並且謊報收入。

由於台中市社會局只有形式審查權限，書面審理後核准了低收入戶的資格。張男食髓知味，接下來5年間又請妻子謊報收入、隱匿存款，甚至將新買的特斯拉電動車掛在妻子弟弟的名下，藉此躲避訪查，後來社會局查詢財稅資料，才抓包夫妻倆說謊。

檢方調查時發現，張男住處的里幹事曾記載，2人的住處為3樓透天，且外觀相當不錯，屬於豪宅等級，可見有一定的經濟能力，且「申請人深懂規避法令」，也有鄰居看見夫妻倆出入以名車代步，希望派專業社工訪視。

檢方清查後發現，夫妻倆8年以來，透過低收入戶的身分，申請了兒童、三節、弱勢家庭育兒津貼，以及行政院加發等名目的補助，加起來將近70萬元，偵結後依照8宗詐欺罪將2人起訴。此外，因為2人被抓包不法後，只償還了6萬餘元，檢方也向法院聲請沒收剩餘不法所得。

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