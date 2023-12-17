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社會 社會焦點 保障人權

床上愛撫小三！老婆就躺在身邊　渣男挨告辯：她也沒阻止

▲桃園市楊姓女子懷疑老公另結新歡，去年4月間在住家臥房偷裝針孔攝影機，果然錄下老公與小三滾床單證據，但上法院提告時卻被對方反控妨害秘密罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲何男辯稱與小三在床上愛撫時，老婆也躺在旁邊，但她卻未出聲阻止。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名何姓男子和陳姓妻子結婚4年多，沒想到他卻背著老婆出軌小三，還趁著老婆躺在身邊熟睡時，在同一張床上和小三愛撫，氣得正宮將2人告上法院，求償60萬元，台中地院審理後，認定何男與小三侵害陳女配偶權，判2人應連帶賠償6萬元，全案可上訴。

判決指出，在輪胎行工作的何男與老婆結婚4年多，育有2名子女，但他卻被老婆抓包外遇莊女，2人更曾在何男家中發生性行為，已逾越一般男女交往分際，嚴重破壞她的家庭及婚姻，造成她精神上受有極大痛苦，怒向何男及莊女求償60萬元精神慰撫金。

不過，何男則辯稱，他與莊女並未發生性行為，只有互相撫摸身體，並強調「事發當時妻子也在同一張床上，但她也沒有阻止他們撫摸身體」，他還認為老婆求償金額過高，希望法官駁回陳女聲請。

法院審理後認為，陳女雖未提出老公與小三發生性行為的證據，但何男與莊女在審理時坦承2人確實有超過一般朋友的情愫，且會互相撫摸身體，的確已經侵害陳女配偶權，並使她承受極大精神痛苦，考量兩人學經歷、收入狀況，判應連帶賠償陳女6萬元，全案仍可上訴。

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