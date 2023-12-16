疑路小不敢倒車！正妹駕駛路口對決女騎士　上班族慘困1hr崩潰

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化縣永靖鄉劉厝巷路日前發生一起離譜案件！一名女騎士14日準備騎車騎出巷口，此時恰巧一輛休旅車迎面駛來，而由於該條路路寬僅約2米，只容得下一台車通過，但女騎士與休旅車女駕駛卻互不相讓，雙方就這樣堵在路口將近1小時，搞得後方趕上班的駕駛哀號，直到警方獲報到場協調，並請女駕駛倒車後，才解除這場鬧劇。

▲彰化永靖女駕駛對決女騎士，卡小路1小時，民眾趕上班崩潰。（圖／翻攝臉書／我是永靖人）

這起案件發生在14日上午9時許，有民眾在臉書社團「我是永靖人(枝仔冰)」裡貼出一張照片寫道，「這2位女士由於妳們自私自利的行為，2個互不相讓，影響後面一大堆要經過的人，我上前勸這台機車女士讓一下，結果回覆讓我很無言，口直心快的我就罵出來，聽附近的人講已經塞一個多小時，還要報警爭路權，妳們沒看到後面的人在罵嗎，浪費大家的時間也浪費社會資源」。

仔細看畫面可以發現，當時一輛機車與一輛休旅車就堵在巷內，且該道路路寬僅約2米，只容得下一輛車通過，雙方駕駛就這樣卡在路口誰也不讓誰。

據現場目擊民眾表示，休旅車女駕駛為一名2、30歲正妹，疑似不敢倒車，也不顧民眾上前勸導，仍執意擋在路中，直到警方到場協調指揮，讓女駕駛慢慢倒車到後方空地，才結束這場鬧劇。