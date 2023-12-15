藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢、AI專家擁虛擬貨幣874萬

▲國民黨不分區立委候選人與黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康合照。（圖／國民黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

中選會15日公布各黨立委候選人財產申報資料，其中，國民黨不分區名單中，列為第1名的韓國瑜，存款1151萬8892元，並有5土地、1建物；至於第2名的柯志恩則有存款3323萬1408元，擁4土地，不過，這兩人的財產都比不上第11名的蘇清泉，光存款就有8339萬2178元，加上投資、股票等，身家就已破5億，成為藍營最有錢的不分區立委候選人。

蘇清泉是醫師出身，創辦安泰醫院。根據中選會所公布的資料，蘇清泉有67筆土地、建物17筆，存款8339萬2178元，股票668萬1050元，債券91萬6732元，投資4億5561萬8701元。

韓國瑜擁有5筆土地、1筆建物、2車，存款部分1151萬8892元，股票總價額230萬7690元，基金442萬8089元，但有房貸2078萬2786元。

柯志恩則有4筆土地，沒有建物，存款3323萬1408元，股票總價額55萬3580元，債券1577萬7525，基金635萬6048，沒有債務。

另外，在國民黨不分區名單中排名第3的AI專家葛如鈞，存款101萬9588元，但虛擬資產的部分有比特幣、以太幣，總價額達874萬4637元。

而國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒、婦產科醫生陳菁徽，與先生共有7筆土地、6筆建物，包括台北信義區及高雄左營區，還有2部車，分別為BMW 330CI CABRIO及JAGUAR XKR，存款1660萬2161元，股票總價額560萬4110元，黃金存摺315萬0430元，但有債務3億4356萬0770元，投資1億5583萬2000元。

值得注意的是，前國防部次長、潛艦國造推手陳永康，在國民黨不分區名單排名第8，收藏許多名家畫作，包括張大千、黃君璧、溥心畬、林風眠、吳冠中、齊白石、唐寅，還有一個乾隆20吋龍盤，總價額2280萬。