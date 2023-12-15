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極樂監獄！美女獄警熱戀囚犯5個月　「激情電愛」慘被長官錄音

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 史密洛被控和囚犯發生不當關係。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕的女獄警被控和獄囚發生不正當關係，和一名毒犯熱戀5個月期間天天熱線、電話性交（phone sex），因通話內容被錄下而曝光，且她拒絕穿制服上班，總是堅持穿過於貼身的緊身褲，同時還和其他囚犯調情。

綜合Telegraph、天空新聞等英媒，26歲女子史密洛（Ruth Shmylo）被控於2020年8月至2021年4月擔任威爾斯布里真德郡HM Prison Parc監獄獄警期間，和25歲毒犯波倫（Harri Pullen）維持5個月的戀愛關係且進行電話性交。

加迪夫刑事法院近日開庭審理此案，檢方指出，兩人的戀情始於波倫將寫有手機號碼的紙條遞給史密洛，史密洛本該向上級舉報波倫在獄中偷偷持有手機，卻選擇打電話給他。

此後波倫每天都會聯絡史密洛，兩人發生電話性交，波倫還稱史密洛是他的「夫人」，在史密洛生日當天祝她「生日快樂，公主」，還安排自己的母親和史密洛見面。

監獄官員指出，史密洛在這段期間還因和其他囚犯調情、送飛吻等行為被長官質問，且她堅持不穿監獄制服，而是穿過於合身的緊身褲上班。

後來史密洛因未通過試用期離開監獄，波倫則是移監到曼徹斯特，但兩人的通話仍在持續，這份戀情也因監獄人員官員錄下他們的通話內容而曝光，且在聽證會上被公諸於世。為期5天的審判目前仍在進行中，史密洛否認在擔任公職期間犯下不當行為。

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