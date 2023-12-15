正妹衣服爆開「奶彈狂晃」停不下來　玩遊樂設施全程晃甩

▲女子玩遊樂設施差點走光，只能用手遮住胸前。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

去遊樂園乘坐雲霄飛車對部分的人來說，是既好玩又刺激的選擇。但玩的時候千萬要注意服裝穿著，國外一名女子在搭乘遊樂設施的時候，原本上衣的細肩帶瞬間鬆開，胸部不斷晃動呼之欲出，只能用手稍微遮擋，險些走光。

根據這段TikTok影片，這名女子當時穿著低胸細肩帶上衣，隨著遊樂設施啟動一飛衝天，她也露出興奮笑容，享受刺激快感。但她卻突然往胸前看了一眼，接著可見原本肩膀處的黑色細肩帶早已鬆開。

此時遊樂設施仍在進行中，女子不斷尖叫，胸前巨乳隨著設施高低起伏不斷晃動，差點滑出衣服爆出來，只能趕快用手遮住胸前，避免走光。

其實不只是這名女子，其他女性玩類似遊樂設施的時候，也曾出現類似狀況，有女子的胸部形狀在遊玩過程中有「驚人變化」，在身體被往前甩時，胸部瞬間擠到座椅扶手中間，白色低胸背心不僅藏不住巨乳，下襬還隨風撩起，也撩動萬千網友的心。

▼國外女子搭乘遊樂設施，胸部擠出驚人形狀。（圖／翻攝自YouTube）