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難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

▲雲林縣政府將於12月24日辦理2023雲林國際耶誕慶典「Hi Light歡迎光臨」，獻上一場難忘的視覺與聽覺盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府將於12月24日辦理2023雲林國際耶誕慶典「Hi Light歡迎光臨」，獻上一場難忘的視覺與聽覺盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府將於12月24日辦理2023雲林國際耶誕慶典，今年主題為「Hi Light歡迎光臨」攜手雲林福氣教會及韓國大地教會，以及超偶冠軍張芸京、星光幫美聲黃美珍、沙畫藝術家莊明達等卡司成員，獻上一場難忘的視覺與聽覺盛宴。

雲林縣長張麗善表示，縣府預計在12月24日於斗六膨鼠公園、縣立體育館舉辦「2023雲林城市耶誕慶典」，在主耶穌基督降生的這天感念祂為世界帶來愛與和平，為世人燃起希望與幸福，邀請雲嘉地區的教友，甚至韓國教友來跨國慶祝聖誕節，歡迎各位弟兄姊妹奔相走告、共同參與，分享聖誕節的喜悅，共同營造雲林的幸福。

雲林福氣教會主任牧師曾星富說明，耶誕節是為了紀念主耶穌的降生，為這世界帶來愛與平安。我們希望耶誕節的平安與喜樂，成為雲林的城市文化。因此，我們邀請韓國大地教會一起參與，促成這次國際性的雲林城市耶誕慶典。活動當日有近200位韓國大地教會的弟兄姊妹一起到雲林歡慶耶誕節。

創會牧師劉良義表示，雲林在張縣長努力建設之下，所有建設都已經升級，可是文化娛樂事業也要升級，12月24日當天我們舉辦國際性的聖誕晚會；韓國大地教會鄭雄圭牧師也以流利中文歡迎雲林鄉親前來「Hi Light歡迎光臨」，領受上帝恩典。

雲林城市耶誕慶典耶誕市集將於12月24日下午2點至5點，在斗六膨鼠森林公園熱鬧展開。除了各式美食遊戲、基督教文創攤位，另由韓國大地教會主導以正宗韓國風情為主題，推出辣炒年糕、泡菜煎餅、拌飯、魚板湯、迷你飯捲等最道地的韓國小吃，讓參與民眾在品味美食的同時，彷彿置身於遠方的韓國街頭，現場還有啊妞哈say呦韓服體驗，讓大家近距離感受韓國文化的獨特魅力。

▲雲林縣政府將於12月24日辦理2023雲林國際耶誕慶典「Hi Light歡迎光臨」，獻上一場難忘的視覺與聽覺盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府將於12月24日辦理2023雲林國際耶誕慶典「Hi Light歡迎光臨」，獻上一場難忘的視覺與聽覺盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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