重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

記者廖翊慈／綜合報導

陝西一汪先生近日查看家中監視器時，發現患重病的母親在去世的前一晚，仍用顫抖的雙手幫熟睡的他蓋好被子。他將影片分享至網上，並感慨，「如果父母健在，好好孝敬，餘生不留遺憾。」不少網友看了影片後淚崩，「蓋棉被的動作是母親的本能啊！」

據《大眾網》報導，12月11日，汪先生發文表示，因媽媽病重，於是決定每晚都陪她一起睡覺。然而在媽媽過世後，他在翻看監視器時，發現病重的母親在去世的前一晚，怕自己著涼，仍艱難地給睡著的自己蓋被子。

▲▼汪先生在母親病重的期間，努力陪伴她。（圖／翻攝自微博）

影片中，他和年邁的母親兩人共睡一床、蓋一條紅色棉被。母親小心翼翼地幫他拉上棉被，深怕將他吵醒。汪先生寫下，「身為兒子，盡孝不能等。發影片是為了讓全天下的子女都看到，在父母有生之年，如果父母健在，好好孝敬父母，餘生不留遺憾！」

影片後半段，還有一些汪先生與母親的日常剪影。溫馨的畫面惹哭不少網友，「淚點低看不得」、「在母親眼裡孩子多大都是孩子」、「這個兒子很孝順了，還陪著媽媽睡」、「這個動作是她從孩子小時候就一直在做的，不知道多少個夜晚，每晚要醒來多少次給兒子蓋被，所以無論多少年，動作都不會忘」。