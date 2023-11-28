瘋電影／禍亂：地下秩序　義氣再也不是生存之道了

文／賴賴

瘋言瘋語：

好作品，整部電影導演節奏掌握技巧相當純熟，敘事和人物性格也拿捏得當，把混混的世界淋漓盡致一針見血點出，地底階層的生存毫無選擇，憐憫之心都是奢侈品，看得從骨髓裡酸楚起來，只能用一絲氣息存活。

非常厲害的故事設定，好像這群人就是毫無選擇，他們的父母都有問題，不論來自怎樣的原生家庭，這群地底人口就像是不被這個世界歡迎來投胎的，他們的生存像是這個世界的施捨，而死亡卻是伴隨他們成長最熟悉的朋友。

很棒的一部好電影，演員也都相當到位。

片 名：禍亂：地下秩序 惻隱之心是奢侈品

英文片名：Hopeless

類 型： 劇情、動作

上映日期：2023-11-03

片 長：123分

導 演： 金昌勳

演 員： 洪士彬、宋仲基、金亨瑞

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

《禍亂：地下秩序》故事敘述脫離地獄般現實生活的少年言奎（洪士彬 飾）遇見了黑幫成員治建（宋仲基 飾），兩人一起面對殘酷又危險的世界……。

▲看似冷血的老大，卻超暖。

▲環境不允許有惻隱之心的地下社會。

▲面對自己百般相救的小弟，終於犧牲自己成全他。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI