　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／禍亂：地下秩序　義氣再也不是生存之道了

文／賴賴

▲▼禍亂：地下秩序。（圖／車庫）

瘋言瘋語：

好作品，整部電影導演節奏掌握技巧相當純熟，敘事和人物性格也拿捏得當，把混混的世界淋漓盡致一針見血點出，地底階層的生存毫無選擇，憐憫之心都是奢侈品，看得從骨髓裡酸楚起來，只能用一絲氣息存活。

非常厲害的故事設定，好像這群人就是毫無選擇，他們的父母都有問題，不論來自怎樣的原生家庭，這群地底人口就像是不被這個世界歡迎來投胎的，他們的生存像是這個世界的施捨，而死亡卻是伴隨他們成長最熟悉的朋友。

很棒的一部好電影，演員也都相當到位。

片　　名：禍亂：地下秩序 惻隱之心是奢侈品
英文片名：Hopeless
類　　型： 劇情、動作
上映日期：2023-11-03
片　　長：123分
導　　演： 金昌勳
演　　員： 洪士彬、宋仲基、金亨瑞
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫


劇情大綱

《禍亂：地下秩序》故事敘述脫離地獄般現實生活的少年言奎（洪士彬 飾）遇見了黑幫成員治建（宋仲基 飾），兩人一起面對殘酷又危險的世界……。

▲▼禍亂：地下秩序。（圖／車庫）

▲看似冷血的老大，卻超暖。

▲▼禍亂：地下秩序。（圖／車庫）

▲環境不允許有惻隱之心的地下社會。

▲▼禍亂：地下秩序。（圖／車庫）

▲面對自己百般相救的小弟，終於犧牲自己成全他。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
炎亞綸回歸《嗨！營業中》？　官方宣布第3季班底
爽中500元載具獎　隔天再開APP沒了！釣出苦主解答
除濕機運轉突自燃狂燒！快確認家中廠牌型號…54款不符安檢
快訊／法國情侶來台　登山失聯找到了
LIVE／蔡尚樺分手交大仔仔秘戀T1球員　誰開2億要柯當副手
快訊／高雄工人遭活埋受困！　緊急搜救中
台中購物節最大咖也中獎！　盧秀燕霸氣全捐了
洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了！砸百萬剛開1年爆收攤
快訊／國1鼎金系統「3大車連環撞」　統聯客運5乘客送醫
快訊／蔡尚樺分手11年交大男友！　爆秘戀T1林秉聖
爭東區上億家產！　小姑遭拖到樓梯間「鐵鎚爆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／禍亂：地下秩序　義氣再也不是生存之道了

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

瘋電影／禍亂：地下秩序　義氣再也不是生存之道了

全倒片！彰化女騎士路口想迴轉突鬼切　直行機車閃不過撞上

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」　同事怕露餡全喊大嫂

全家攜手保險電商易安網　提供24小時投保服務

阿里山賞楓列車開搶！12月限量7梯次　行前15日開放訂票

俄軍開啟新戰線「包圍烏東小鎮」　車臣擬派3000兵力支援

五寶媽伴屍生活3個月　祖母發現3孫子變乾屍「只剩骨頭」報案

參與聯合國氣候大會？環境部次長：心情很緊張「等候外交部通知」

自爆有人出2億美金要他當副手　柯文哲過去才因「三億男」上法庭

花蓮跨年卡司曝光！　「大咖天王」獨家坐鎮演出

好球變傻球！普爾晃開對手「改上籃」挨鍋　巫師止住9連敗

名家熱門新聞

義氣再也不是生存之道了

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

少年pi的三個寓意及一個主題

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

7道超下飯的絞肉料理

Whereis足跡／由布院?湯布院?

夢到貓咪代表什麼意思呢？

經典三人女團　Candies

不要讓報Paper成為沈重的負擔

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

小生：3招判斷男人對妳超有意思

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

更多熱門

相關新聞

小股民修理基金大公司實例

小股民修理基金大公司實例

《笨錢效應》中的軋空風暴發生在疫情封城後的時空背景，由於線上發行服務的競爭，加上實體購物人潮的減少，美國實體電視遊戲連鎖店遊戲驛站經營陷入困境，導致許多避險基金機構決定賣空這家公司的股票，他們迅速賣出借貸的股份，並藉由低價買回的股票賺取價差。

無私助人是否能期待一聲感謝？

無私助人是否能期待一聲感謝？

心道法師感恩啟動涓滴善念

心道法師感恩啟動涓滴善念

靈鷲山嘉義大悲行腳

靈鷲山嘉義大悲行腳

驅魔師業務意外牽扯到血海深仇

驅魔師業務意外牽扯到血海深仇

關鍵字：

瘋電影禍亂：地下秩序賴賴洪士彬宋仲基金亨瑞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

林襄10年前照片遭翻出！　

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

邰智源「按時送名牌」！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

漸凍人網紅卓君逝世享年40歲！靠3根手指直播帶貨

媒體人曝「柯P民調」最大警訊　網喊：侯康贏到爛

「肺炎黴漿菌」10大QA　咳嗽數月停不了

味全33歲外野手高孝儀宣布引退

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面