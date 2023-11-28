瘋電影／禍亂：地下秩序　義氣再也不是生存之道了

瘋言瘋語：
好作品，整部電影導演節奏掌握技巧相當純熟，敘事和人物性格也拿捏得當，把混混的世界淋漓盡致一針見血點出，地底階層的生存毫無選擇，憐憫之心都是奢侈品，看得從骨髓裡酸楚起來，只能用一絲氣息存活。
非常厲害的故事設定，好像這群人就是毫無選擇，他們的父母都有問題，不論來自怎樣的原生家庭，這群地底人口就像是不被這個世界歡迎來投胎的，他們的生存像是這個世界的施捨，而死亡卻是伴隨他們成長最熟悉的朋友。
很棒的一部好電影，演員也都相當到位。
片 名：禍亂：地下秩序 惻隱之心是奢侈品
英文片名：Hopeless
類 型： 劇情、動作
上映日期：2023-11-03
片 長：123分
導 演： 金昌勳
演 員： 洪士彬、宋仲基、金亨瑞
國 家：韓國
語 言：韓語
發行公司：車庫
劇情大綱
《禍亂：地下秩序》故事敘述脫離地獄般現實生活的少年言奎（洪士彬 飾）遇見了黑幫成員治建（宋仲基 飾），兩人一起面對殘酷又危險的世界……。
▲看似冷血的老大，卻超暖。
▲環境不允許有惻隱之心的地下社會。
▲面對自己百般相救的小弟，終於犧牲自己成全他。
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