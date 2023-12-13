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在一起4年「收對方20萬」！她被前男友討錢嘆：要還嗎？

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲不少情侶交往時，總會無怨無悔為對方付出。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

情侶在交往期間，通常會無償送另一半禮物，甚至金錢，但分手後可以要求歸還嗎？一名女網友發文表示，她和前男友在一起時，對方總共贈與給她約20萬，但兩人分手後，如今前男友竟來要求她歸還這筆錢財，甚至稱「交新女友都沒錢」，讓她相當兩難，求問網友是否應該歸還？貼文一出，引發熱議。

一名女網友在臉書「爆料公社」發文分享，她和前男友在一起4年，當時因景氣不好，單親負擔大，對方主動要求幫忙貼補，因此共贈與給她約20萬，而自己也有花在前男友身上，每天煮兩餐，生日禮物每一次都破萬，甚至還為對方拿過2個小孩。

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不料，2人分手後，前男友近日交了新女友，結果竟跑來找原PO討這筆錢，甚至稱「交女朋友都沒錢」，讓原PO相當困擾，求問網友「前男友在交往期間贈與的金錢，分手後要求我歸還有需要還嗎？」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO好奇，交往期間收的錢，是否有義務還對方？

貼文一出，網友幾乎一面倒回應「還個屁，他有種就叫他去告你，量他也沒膽」、「誰理他啊！這種就封鎖了！要吵就吵到他新女友那」、「這男生有夠小氣，不用理他啦，人肉鹹鹹，都為了這爛人拿掉小孩，這怎麼算？」、「什麼人都有，算炮的也不只這個價，還屁啦」、「還個屁，恭喜妳離開這個廢物」。

不過，也有網友建議，「不是自己賺的還是還他為好，斷要斷乾淨點，以現在的社會什麼事情都可能發生」、「就像借貸沒白紙黑字就沒得討，不過用婚姻為前提，鬧上法院也是有判例的，會糾纏，甚至暴力，我會選擇斷開有交集的任何可能。當然妳也能選擇報警」、「不還就被講一輩子而已啊」。

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