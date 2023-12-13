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行人「帝王條款」漫畫挨批　桃市國中：學生單純愛畫

▲▼ 。（圖／）

▲學生表示，畫作的初衷是希望駕駛和行人互相尊重。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社

台灣為終結「行人地獄」，對不停讓行人車輛修法加重罰責，桃園有國中生以「帝王條款」為題創作，卻遭網友圍剿是嘲諷行人路權；校方表示，學生是希望行人與駕駛間互相尊重、單純喜歡畫畫。

桃園市有國中生日前以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，畫中是1名皇帝牽著烏龜在過馬路，一旁有大量駕駛在按喇叭；校方在臉書（Facebook）貼出此作品恭喜學生，卻遭網路圍剿，網友認為行人路權被嘲諷是帝王條款，是學校教育缺失。

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此國中校長昨（12）日晚間向中央社表示，學生是因為看到新聞報導行人和駕駛間的衝突，所以才用看到的媒體標題創作，但本意只是希望行人和駕駛間互相尊重；這個孩子非常喜歡創作，題目也是孩子想的，美術老師只是掛名、指導繪畫，但沒有對主題提出意見。

校長說，對於法律和社會問題等，孩子沒有這麼多想法，只是很單純創作，不是美術班的孩子能得到全國特優，學校也是替孩子開心，但卻被外界攻擊，甚至有人留言說若以後遇到此校學生，不快速通過就要輾過等不理性發言。

校長也說，學校人員媒體敏感度不高，也是因為貼文一直受到攻擊才刪文，沒想到卻引發更多攻擊，所以才發聲明致歉，並表示會立即向師生宣導正確交通安全法律知識，尊重行人路權優先，以確保用路人安全。

校長坦言，因為網路關係，孩子也知道自己的作品被攻擊，但因年紀還小，尚未感受到網路力道，現在比較擔心日後會因此受到影響、甚至不敢畫畫，這部分會再持續輔導。

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