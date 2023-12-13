　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

電子煙加熱菸無益戒煙！違法輸入最高罰5千萬　花蓮全面嚴查

▲▼花蓮衞生局全面稽查禁止的電子煙及加熱菸品。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衞生局全面稽查禁止的電子煙及加熱菸品。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

菸害防制法於今年3月22日修正施行，花蓮縣衛生局配合菸害防制法的實施，特別針對類菸品的使用、供應、販售、輸入等行為，強化相關場域的稽查，已查獲15件的相關違法行為。

花蓮衛生局指出，查獲案件其中以旅客入境攜帶未通過健康風險評估之指定菸品最多，由財政部關務署查獲移請衛生局查辦，經陳述意見後，判定違規行為屬實，依菸害防制法違反第15條第1項裁處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。呼籲民眾出國旅遊應注意菸害防制法規定，勿因自用、幫親朋好友代購而攜帶加熱菸或電子煙油入境，以免違法受罰。

▲▼花蓮衞生局全面稽查禁止的電子煙及加熱菸品。（圖／花蓮衛生局提供，下同） 
 
衛生局朱家祥局長表示，依菸害防制法第15條第1項第3款及同條第2項規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件，目前尚無經衛生福利部核定通過之指定菸品及其必要組合元件，違法製造、輸入業者最高可處新台幣5千萬元罰鍰，另第15條第2項規定，使用者處新台幣2千元至1萬元罰鍰。

▲▼花蓮衞生局全面稽查禁止的電子煙及加熱菸品。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥提醒民眾，不使用、不購買、不推薦違法產品，呼籲任何菸品（包含加熱菸）對健康都有危害，使用加熱菸無法戒菸，請善用政府提供的戒菸管道，戒菸找專業，花蓮54家戒菸合約醫事機構（醫院、衛生所、診所及藥局）提供戒菸服務，或免付費戒菸專線0800-636363，進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，找回自己與家人的健康。

▲▼花蓮衞生局全面稽查禁止的電子煙及加熱菸品。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局日前查獲15件相關違法販售案件，將依菸害防治法處以罰鍰。
 
電子煙的時尚感、酷炫包裝及多樣化口味，提高年輕族群的吸引力。然而，使用含有尼古丁的電子煙可能對青少年的身心發展產生不良影響。提醒家長和教育單位一同守護青少年的健康，降低他們接觸菸品和電子煙的機會，共同努力防範青少年使用電子煙可能帶來的風險，為青少年打造一個更健康、安全的成長環境。
 
民眾發現任何店家違法販售或提供菸品予未滿二十歲者，或違反菸害防制法的行為，可撥打花蓮縣衛生局菸害防制專線 03-8230791 或菸害申訴0800-531-531檢舉。

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

電子煙加熱菸無益戒煙！違法輸入最高罰5千萬　花蓮全面嚴查

打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

強化救災　大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

釋迦產期到售價上漲　台東警民合作聯手護果

不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

東岸部落海派品牌！東管處攜業者推玩家遊程　2人成行說走就走

「難治型憂鬱症」積極治療也難改善　南投醫院顱磁刺激術助患者

台東縣府與台灣卡內基訓練共推學生多元發展

奪濟州島合唱節大賽四大獎　許淑華請民和濁岸合唱團大啖牛排

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

電子煙加熱菸無益戒煙！違法輸入最高罰5千萬　花蓮全面嚴查

打造花東縱谷品牌！部落青年創新特色旅遊　2團隊遊程吸睛

強化救災　大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

釋迦產期到售價上漲　台東警民合作聯手護果

不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

東岸部落海派品牌！東管處攜業者推玩家遊程　2人成行說走就走

「難治型憂鬱症」積極治療也難改善　南投醫院顱磁刺激術助患者

台東縣府與台灣卡內基訓練共推學生多元發展

奪濟州島合唱節大賽四大獎　許淑華請民和濁岸合唱團大啖牛排

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

超過20攤位！晶華「中山線形公園」舉辦聖誕市集　首度販售二手餐具

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

男吃飯捲噎到　急救10小時仍不治

桃捷招募電機軌道專才　12/18起受理報名

蔡英文中壢慈惠堂參香　為「賴蕭配」拜票

立院女力應援　呂玉玲龍潭婦女後援會成立

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

王家貞向選委會遞交出陳情書

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

南消七大隊辦理電動車火災搶救演練

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

姚正玉批民進黨抹紅連里長也不放過

南消三大隊舉辦化災搶救演練

安南醫院附設護理之家等3家獲全國優良防火管理人

更多熱門

相關新聞

潘孟安抽加熱菸遭檢舉！衛生局開罰2000元

潘孟安抽加熱菸遭檢舉！衛生局開罰2000元

民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安日前被爆在餐廳門口吸食加熱菸，被國民黨立委王鴻薇檢舉。對此，台北市衛生局今表示，已經完成行政調查程序，將針對此事件開罰2000元裁處書。

新興菸品觸法最重罰200萬！董氏破除常見6大術語

新興菸品觸法最重罰200萬！董氏破除常見6大術語

加熱菸卡關阻長照收入　百人上街頭抗爭

加熱菸卡關阻長照收入　百人上街頭抗爭

審加熱菸速度比美國FDA快？

審加熱菸速度比美國FDA快？

潘孟安遭爆吸加熱菸　薛瑞元：該罰就罰

潘孟安遭爆吸加熱菸　薛瑞元：該罰就罰

關鍵字：

電子煙加熱菸戒煙違法輸入禁止嚴查

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面