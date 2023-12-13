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社會 社會焦點 保障人權

小黃狂被惡意檢舉！運將崩潰：快無法生存　要政府廢「0630惡法」

記者吳奕靖、陳韻如／台北報導

立法院修法開放民眾檢舉交通違規項目從46項增加59項，新制6月30日上路後，頻傳檢舉魔人亂象，也讓職業駕駛人苦不堪言。全國汽車駕駛人權益聯盟今(13日)號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議，要求政府「退回0630惡法」。

▲▼ 全國汽車駕駛人權益聯盟今(13日)號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全國汽車駕駛人權益聯盟今號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議。（圖／記者吳奕靖攝）

全國汽車駕駛人權益聯盟今有大約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議，現場所有職業駕駛人手舉「停止濫舉報、廢除亂檢舉」標語，怒指檢舉人根本就是交通部的「財神爺」，要求政府給出一個完善的配套措施。

▲▼ 全國汽車駕駛人權益聯盟今(13日)號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼駕駛人遭檢舉狂收罰單，影響生計。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 全國汽車駕駛人權益聯盟今(13日)號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

其中一名胡姓司機受訪表示，自從新制上路之後，他就收到4張罰單，被記了4點，「客人要在哪上下車我們無法控制」，有時候要客人往前走幾步路，但下車就會被負評，只要收到負評客單就會變少，進而影響了他們的生計，且常常客人一下車就遭人偷拍檢舉。他認為，政府應該要有個配套措施，規劃好哪邊不能上下車，「不是說一個政策就犧牲我們」。

全國汽車駕駛人權益聯盟高雄市活動總召林竑江表示，這些職業駕駛人每天手握方向盤討生計，但面對政府交通部門沒做好道路交通配置，針對檢舉制度還大開綠燈，增加稅收同時，卻沒有真正改善交通真正的問題，「搞得大家都無法生存，也嚴重造成社會對立」。

▲▼ 全國汽車駕駛人權益聯盟今(13日)號召約50人聚集在高雄美術館停車場陳情抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

林竑江指出，憲法是保障人民生存權，政府不應該以此發動人民監督人民，讓駕駛人活在恐慌之中，「這只會帶來更大的民怨」，因此呼籲民進黨總統候選人賴清德「承諾重視我們的訴求，我們要求退回0630惡法」。

高雄市交通局專委到場接陳情書，過程中一度遭到包圍嗆聲，所幸並未爆發激烈衝突。另外，抗議結束後運將們也開著小黃繞行美術館表達心中的不滿。

▲▼ 小黃狂被惡意檢舉！運將崩潰：快無法生存　要政府廢「0630惡法」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市交通局專委到場接陳情書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 小黃狂被惡意檢舉！運將崩潰：快無法生存　要政府廢「0630惡法」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲運將繞行美術館表達不滿。（圖／記者吳奕靖攝）

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