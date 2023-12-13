隱藏版限量優惠開搶！　超商「19元單品美式」限定10天送

▲超商限時取件送19元單品美式兌換券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

搶攻雙12購物節商機！超商「隱藏版取件優惠」來了，12月祭出限定10天「單品美式19元喝」超殺優惠，只要在活動期間至門市完成包裹取件即可獲得，數量有限、送完為止。

全家12月限定「取件好康」來了，12月13日起至12月17日、12月19日起至12月23日，總共10天時間只要於門市完成包裹取件就送「19元Let's Café熱單品美式兌換券」，1件包裹送1張、每人最多單筆送5張，提醒首波時段贈送之優惠券限量200萬組，使用期限至12月24日，第2波限量200萬組，使用期限至12月30日，數量有限、送完為止。

▲萊爾富祭出一系列咖啡組合優惠。（圖／業者提供）

另，咖啡控也不能放過萊爾富全門市、Hi-Life VIP APP整買零取同步推出的雙12限定咖啡飲品組盒優惠，即日起至12月26日可享「Hi Café中杯熱美式享買12送12（單杯35元）」、「中杯冰／熱拿鐵享買12送10（單杯45元）」，兌換期限至2024年6月23日止；至2024年1月9日前還有「Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）」、「中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）」及「大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）」享同品項「買12送10」，兌換期限至2024年7月7日止。