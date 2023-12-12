▲立院女力連線來應援，呂玉玲龍潭婦女後援會成立。（圖／呂玉玲競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市第五選區立委呂玉玲12日在龍潭區成立婦女後援會；同黨立委溫玉霞、游毓蘭，以及前國民黨立委、現任基隆市綜合發展處長林麗蟬以好姊妹的身分，為爭取連任的呂玉玲站台應援。呂玉玲指出，民進黨執政7年「缺口罩、缺疫苗，人民吃萊豬吃臭蛋」，詐騙頻傳讓民眾人心惶惶，這樣的現狀不該再忍讓下去！

呂玉玲表示，她堅信女性的力量可以締造平鎮、龍潭美好將來，這些年她心心念念要顧好地方的交通建設、孩子的教育、長輩的福利，並發揚客家文化，走一條為鄉親奮鬥的道路。游毓蘭笑稱自己是呂玉玲的小學妹，她強調，這幾年呂玉玲在立法院經濟委員會，更曾於第七會期擔任召委，努力幫桃園招商創造工作機會，讓桃園鄉親能夠安居樂業。

溫玉霞表示，台中有一位媽媽市長，龍潭、平鎮則有一位媽媽立委，「智慧、賢慧、甚麼都會」，從2011擔負起責任，從幕後走到幕前，就是有在座姊妹的支持才能順利進入立法院。溫玉霞也強調，呂玉玲克盡職責監督政府，但卻被競爭對手扭曲成阻擋預算，唯有國民黨重返執政，才能將民進黨做過的壞事都挖出來，請鄉親選擇能維護國家安全，促進經濟發展的執政團隊。

林麗蟬目前在基隆市政府服務，也趕來桃園為呂玉玲助選。她直言，「把票催出來，讓呂玉玲高票連任」，呂玉玲真心服務基層，三屆總計爭取了1200億的預算，未來堅定的女力，會持續為完善地方的醫療資源全力以赴，讓平鎮、龍潭設置市立聯合醫院。