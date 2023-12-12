土地公前動手！街友拿花瓶痛砸阿北頭部10次　上月也攻擊路人

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區中正路上一間土地公廟傳出傷人案，一名20多歲傅姓街友昨日一早跟一名52歲柯男發生衝突，傅姓男子拿起土地公擺放的花瓶、隨身酒瓶攻擊柯男頭部，至少連砸10次，連花瓶變成碎片也不放手，相當惡劣。警方正全力追捕中。

▲台中豐原一名年僅20多歲的傅姓街友昨日無故攻擊人，拿花瓶、酒瓶砸一名52歲柯男頭部。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



據了解，傅男年僅20多歲，成天遊手好閒，沒有正當工作且居無定所，是地方人士都知道的頭痛人物。昨日案發後由主委、里長等人協助調閱監視器後報案。

▲傅男突然跑到土地公向正在休息的柯男攀談。（圖／記者許權毅翻攝）



監視器拍下，昨日上午7時許，傅男騎乘腳踏車到豐原區中正路上的「大街尾福德祠」，與土地公前休息的52歲柯男攀談，雙方意見不合，傅男突然徒手攻擊，柯男不甘示弱回擊一次，傅男拿起一旁擺放的花瓶攻擊柯男頭部，整個花瓶碎掉，傅男還持續拿碎片攻擊，轉身再抄起酒瓶二次攻擊，害柯男倒臥在地，隨即騎腳踏車逃逸無蹤。

此外，傅男除了昨日突然攻擊犯案，上個月也在博愛街附近找尋5、60歲的男子攀談，隨後攻擊，顯見並非第一次犯案。

豐原警分局豐原所指出，目前已調閱相關資料，掌握傅男身分，戮力查緝到案。並呼籲，使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，如有不法情事，警方絕對嚴查到底，切勿以身試法。