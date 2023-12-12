星巴克引爆味蕾狂潮　松露美味百元嚐鮮！

圖、文／星巴克提供

松露，一直以來被譽為美食的極致享受，給人價格高不可攀的印象。然而，令所有顧客們驚訝的是，星巴克的松露系列美食最高竟只要百元，就能讓人在平凡的日常中享受到奢華的滋味！無論是松露烤雞生義大利麵、松露嫩雞丹麥堡、黑松露嫩蛋三明治、黑松露可頌還是松露海鹽星格脆，每一口都能嚐到黑松露的獨特風味。在這溫馨的聖誕月，讓我們一起探索星巴克的松露系列美食，為味蕾帶來一場豐富的盛宴吧！

▲松露烤雞生義大利麵 185元（圖上）、松露嫩雞丹麥堡130元（圖左） 、黑松露嫩蛋三明治95元（圖右）。

CP值爆表 輕奢華百元推薦

不論你是松露愛好者還是首次想嚐鮮，肚子餓的時候星巴克「松露烤雞生義大利麵」絕對是首選，獨家特調的松露與濃郁滑順的白醬和著Q彈有嚼勁的生義大利麵體，搭配義式嫩雞腿香氣十足，兩百元有找的超高CP值除了獨自品味，在歡聚時刻多來幾份共享，更能展現高級品味。此外，還有兩款僅百元上下的熱銷松露輕食，喜歡多層次口感的朋友肯定會愛「松露嫩雞丹麥堡」，白醬口味的嫩雞搭配獨特香氣的松露醬，夾入濃郁的切達起司片和蛋白片，與香酥丹麥堡完美結合；「黑松露嫩蛋三明治」則是將柔軟且帶有奶香的布里歐麵包中間包覆滿滿綿密口感的滑蛋、洋菇和洋蔥等新鮮食材，淋上畫龍點睛的黑松露醬汁帶來豐富滋味，讓人感受前所未有的食慾滿足。

▲黑松露可頌70元（圖左） 、松露海鹽星格脆45元（圖右）。

高貴不貴 解饞必吃

星巴克的「黑松露可頌」和「松露海鹽星格脆」則不用百元就可以輕鬆享用。「黑松露可頌」法式風味滿溢，香酥的可頌撒上有如魔法黑鑽的黑松露，每一口都是高級感。「松露海鹽星格脆」，嚴選優質馬鈴薯，立體圓格設計，口感酥脆小巧順口，愈吃愈能感受海鹽與義大利松露粉的香濃滋味，最適合嘴饞的時候享用。

▲松露生巧克力蛋糕100元（圖左）。松露巧克力風味冷萃咖啡V175/G155/T135元（圖右）。

松露巧克力 甜甜惹人愛

松露巧克力系列不包含松露成分，而是以象徵高級、高品質的松露巧克力來命名，也是星巴克一直以來熱賣且甜食控必點的品項。星巴克「松露生巧克力蛋糕」添加法國知名Michel Cluizel 72%巧克力製作，散發濃厚的可可香氣，滑順口感中同時出現脆片餅乾，為整體增添令人愉悅的驚喜。「松露巧克力風味冷萃咖啡」以經典冷萃咖啡為基底融合鹹焦糖香氣，搭配絲絨般香柔的巧克力冰奶泡，濃郁香甜相互交織，深獲許多人喜愛。

星巴克將松露帶入生活，為你準備的每一口美好，讓每一個你隨時隨地都能輕鬆無負擔的品味松露的獨特風味。歡樂的聖誕季節，不論是一群人歡聚，還是想要一人靜靜獨享，讓星巴克輕奢華的松露美食陪伴你，迎接聖誕的特別時刻吧！