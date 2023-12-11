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社會 社會焦點 保障人權

19歲女騎士逆向對撞轎車亡　家人不知她外出...手機導航地點曝

記者張君豪／台北報導

家住新北市泰山區、年僅19歲的李姓女子10日凌晨騎機車行經北市環河快速道路逆向撞上直行轎車，當場頭破血流、經緊急送醫後傷重身亡；據警方調查，李女家人當天晚上並不知她外出行蹤，對李女為何逆向騎入環河快速道路喪命內心充滿疑問，警方勘驗現場後發現，李女手機開啟導航，研判當時可能因誤信導航指引，闖入快速道路逆向遭撞喪命。

▲▼女騎士逆向駛入環河快速道路，與自小客對撞慘死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女騎士逆向駛入環河快速道路，與自小客對撞慘死。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方獲報該起嚴重車禍後，調閱車號及相關資料，聯絡李女家人，家屬接獲通報女兒車禍送醫身亡後不敢置信，情緒相當激動，緊急奔赴醫院關心。警方調查發現，李女高中畢業後並未升學，雖然與家人同住，9日當天晚間9時許逕自離家外出，家人接獲警方通知時，未知悉女兒深夜外出動向。

▲▼女騎士逆向駛入環河快速道路，與自小客對撞慘死。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方調查，發現車禍現場李女手機曾導航要去新北市板橋區某餐廳，但根據導航資訊該餐廳已經打烊，警方研判李女可能要再到其他地方訪友，卻因對萬華區聯外道路不熟悉，這才走錯路逆向闖入禁行普通重機的環河快速道路而喪命。

當時行經該路段的標姓駕駛（44歲）來不及反應，與李女機車碰撞，標男稱當時是開車返回桃園住處，無奈遭遇這起車禍。至於詳細車禍肇事責任，有待北市警交通大隊事故處理組鑑定釐清。

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