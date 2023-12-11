元智「羽」你同樂　陳泰廷指導孩子善用積極態度「拍」出決勝力

▲林青輝主任親自教導孩童DIY羽球修復再利用。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接耶誕節，元智大學舉辦環保運動派對，由校方羽球校隊邀請中原國小新住民、弱勢及羽球隊孩童，參加「羽」你同樂耶誕環保運動派對。以大手牽小手的互動模式，向下扎根，落實社會責任，培養孩童運動習慣，鼓勵環保與資源共享，透過工作坊宣導如何在運動中實踐永續理念。

元智大學體育室林青輝主任表示，這次是首次與中原國小合作，未來將持續推動社區服務，弘揚大學社會責任，透過運動促進與地方學校間的交流。元智大學體育校隊歷年來競賽成果豐碩，羽球校隊在112年全運會更取得優異好成績，元智除了培養學生多元的運動選擇及專業知能，也提供全方位的健身環境。113學年度也將獨立招收體育運動績優學生，項目包括籃球、羽球、保齡球、劍道、游泳等，共計33名，歡迎有體育專長學生加入元智大學行列。

「羽」你同樂耶誕環保運動派對，首先邀請陳泰廷運動心理諮詢師，以「善用積極的態度，「拍」出決勝力」為題，為元智羽球校隊及參與孩童經驗分享。陳泰廷分享，在打比賽時，當與對手分數懸殊時，藉由喊聲可增加自己的自信，排除干擾，僅想跟得分有關的事，並對自己說，沒事這就一球，我只會輸過一次就不會再輸，給自己正能量，並告訴自己，我現在比對手厲害，勉勵學生不要因為失分而喪失了自信。

活動中推動永續理念，鼓勵環保與資源共享，宣導使用環保羽球，為環境地球盡一份心力。大哥哥大姐姐們利用不勘使用的羽球，以環保再生概念，教導孩童DIY手作小吊飾，賦予羽球新生命。林青輝主任更親自教導孩童DIY羽球修復再利用，提升對環保議題的認識，引導他們如何在運動中實踐永續理念。

活動的高潮是元智大學羽球校隊與參與孩童進行練習與指導。初學羽球者，從基本發球開始教起，已有基礎的孩童，則與元智大學羽球校隊對抗賽，透過實際所學技巧，以團隊合作精神，為隊伍奪得好成績。

中原國小黃木姻校長表示，羽球是一項非常受歡迎的運動，在中原國小也有體育專班還有羽培隊，學校有超過100位的孩子投入在羽球運動中。這次元智大學運用環保的視角，讓孩子將不堪使用的羽球透過環保創作再生，非常有意義。