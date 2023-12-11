大江「一星衣益」千件商品公益價開賣　助心路桃園發展中心

▲今年邁入第七個年頭的「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動。（資料照／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終歡慶聖誕佳節之際，大江購物中心發起公益活動幫助弱勢團體，將於12月15至17日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價一折起，義賣所得悉捐心路桃園發展中心「老舊校舍補強計畫」，為院童提供安全安心的學習環境。

大江購物中心11日表示，「一星衣益暨名人二手拍」是大江購物中心每年聖誕節前夕的經典活動之一，創辦精神為「讓愛傳遞、購物變得更有意義」，這是由業者號召全館品牌店櫃所促成的公益活動，現場會將募集而來的全新商品以超值優惠價格對外販售，其義賣所得將捐贈至桃園在地的社福機構，以協助弱勢團體改善困境，大江購物中心過去連續六年已募得超過500萬元。

今年邁入第七個年頭的「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，於15日開跑，大江購物中心號召館內近300家的品牌店櫃投身公益的行列，匯集眾家品牌所捐贈的全新商品，於12月15至17日活動期間以一折起的愛心價格販售，其優惠折扣比百貨週年慶更划算。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：為號召更多民眾發揮愛心，活動期間於義賣現場消費滿500元，即可獲得抽獎機會一次，將有機會得到雄獅旅行社的旅遊金一萬元，做公益也能得大獎。