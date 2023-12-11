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大陸 大陸焦點 特派現場

33歲女孩千里尋親「生母拒見」　生父出面連抱抱都不肯給

▲山東姑娘跨千里認親，沒想到只有生父出面。（圖／翻攝微博）

▲山東姑娘跨千里認親，沒想到只有生父出面。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東一名33歲女孩小趙（化名，下同）自小被養父母從孤兒院帶回家悉心呵護，與家人們和樂融洽。小趙長大後，養父母鼓勵她尋找親生父母，當她發現血液數據庫成功比對時，曾想著親生父母也正在尋找她。沒想到，直至小趙跨越千里來到浙江，不僅只有生父出面，見面時，生父也十分平靜冷漠，讓小趙失望崩潰痛哭。

▲山東姑娘跨千里認親，沒想到只有生父出面。（圖／翻攝微博）

小趙在公益尋人「大咖」商警官的協助下，成功聯繫上生母，不過，在前往浙江的路上，小趙便得知，會來與她相會的只有生父，生母和素未謀面的「姐妹」不會現身。小趙對於自己或被「遺棄」的事實已經有了底，不想被誤會是來「分家產」，看到生父時便主動表明，只是想看看親生父母過得好不好。

直至小趙見到了父親，父親也沒有說出任何一句暖心的話。小趙生父淡淡的說道，「我知道的，我虧欠你，我也跟她們說了。」這時，小趙難忍心中的激動，淚水潰堤而出，「沒有什麼虧欠，就是單純地想見你們，知道你們過得好不好，了卻我的遺憾就可以了。」

▲山東姑娘跨千里認親，沒想到只有生父出面。（圖／翻攝微博）

面對親生父親，小趙提出想要抱一下的要求，「我過得很好，如果你願意，可以到山東去，我給你養老！」她還特別強調，家裡過得很好，已經嫁為人婦，先生是做生意的。沒想到，小趙生父只是簡單幾句話帶過，「我也是這樣的感受，goodfor you！很欣慰！」

這場令人難堪的「千里尋親」被商警官尋親團隊記錄下來並上傳至短影音平台上，立刻引起廣大網友熱議。山東網友紛紛表示，「回來吧！我們山東養你！」浙江則有網友留言稱，「我代表浙江諸暨向你說一聲對不起！」

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