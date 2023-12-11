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經濟部進駐亞創無人機研發中心　專案辦公室揭牌

▲▼ 經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部「無人機產業發展辦公室」今日由總統府資政沈榮津、行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、吳玉琴等人在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉行揭牌，為無人機產業開啟新里程碑。

▲▼ 經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

經濟部專案辦公室將在嘉義推動無人機研發、廠商支持和技術升級，成為政府、企業、研究機構合作平臺，再次證明中央對無人機產業的關注與支持。七家無人機廠商並進行實戰演示及展示靜態研發成果。

鄭文燦指出，無人機應用廣泛，尤其在不對稱作戰中可有效制敵，國防部發展軍用無人機，現由中科院進行研製，同時與民間合作發展商用軍規無人機，第一階段將採購三千架共五款式無人機，帶動無人機國家隊發展。

▲▼ 經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

鄭文燦說，嘉義的無人機產業聚落正在成型，目前有40幾家廠商進駐研發中心，零組件設計製造明顯成長。全球無人機產業產值預估2030年達500億美金，台灣預估2030年可達400億台幣產值，如今中央辦公室正式進駐嘉義，將全力提供產業支援，期望看見無人機產業繼續成長。

▲▼ 經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲無人機試飛 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，經濟部辦公室成立象徵中央主導、地方協助，由中央帶動產業發展。亞創中心去年八月由總統蔡英文親自揭牌，這一年進展迅速，完成相關法規研議和經費調整，讓廠商在此進行測試研發，還吸引17國外賓前來交流。

▲▼ 經濟部進駐亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲行政院副院長鄭文燦出席亞創無人機研發中心專案辦公室揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，民雄航太園區已經動土，亞創中心也達到階段性成果，接下來計畫推動義竹無人機飛行場，行政院已同意進行可行性評估，目前正在與行政院洽談，希望保留亞創中心校舍建築，吸引更多廠商進駐，擴展無人機產業聚落，感謝中央在嘉義成立專案辦公室，縣府也會持續積極配合。

 
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