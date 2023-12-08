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社會 社會焦點 保障人權

3歲女童被虐打住院88天慘死！　渾身傷+腦水腫...狠父母拗：她太皮

▲▼家暴,暴力,虐待,兒童。（示意圖／Pixabay）

▲新北市一對狠心父母因3歲女兒睡眠不正常，竟聯手虐打導致女童腦水腫昏迷，經治療88天仍不治身亡。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太狠！相差8歲謝姓父親與蔡姓母親，因3歲女兒調皮、體力好不睡覺，竟用軟膠條、細竹條聯手虐打，甚至命女兒罰站長達2小時，期間女兒因體力不濟哭鬧頭撞擊牆，謝父還不斷劇烈晃擊，女童因嘔吐送醫，住院88天後去世。士林地院審結，謝父、蔡母被依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，各處9年、8年6月有期徒刑。

2019年9月16日左右至同年9月21日，這對父母因女兒小萱（化名）好動、調皮、愛玩插座、電風，講不聽、罰不怕，體力好又不睡覺，竟用體罰方式管教，謝父持30公分長膠條連續抽打小萱四肢、身體，由蔡母則以手毆打上臂。

2019年9月23日下午小萱放學後，謝蔡兩人不顧小萱前一天日夜幾乎未眠，當日白天在幼兒園時也未午睡，但又害怕女兒到晚上不按時睡覺吵鬧，竟不顧小萱因長時間未休憩而想休息的身體狀態，罰她從當日放學後在家裡面牆罰站2小時。

小萱因體力、精神不濟而哭鬧，謝父出手毆打並劇烈晃擊小萱，同日晚間小萱嘔吐、抽慉，2人才趕緊將孩子送醫急救，經驗傷受有腦部廣泛性嚴重水腫、額前頭皮血腫及眼底兩側視網膜出血，合併視神經乳頭水腫，經住院期間小萱昏迷指數低而無意識，須依賴呼吸器，經88天住院治療後，仍因腦部病變後續造成的腦部液化壞死與腦疝，於同年12月19日13時35分許不治。

愛女死亡後兩人僅承認傷害罪，否認傷害致死罪，謝父稱，因為小萱睡眠不正常，才和老婆協議要她罰站，從案發下午5點多到7點多，罰站過程中小萱有因頭部撞擊牆壁、跌倒在地，造成頭部、鼻頭、左臉眼瘀傷，晚上睡覺前刷牙有絆到浴室門檻跌倒撞到頭，但問她，她說沒事，後來睡覺後才發現她嘔吐，一度以為癲癇發作；蔡母則說罰站過程有看到小萱撞到牆壁，但頸部、左臉眼、嘴唇的傷不知道怎麼造成的。

2人共同辯護人說，2人坦承傷害犯行，也後悔不已，但依照法醫研究所的鑑定認為小萱是自然死，與受虐死亡無涉，檢察官就傷害致死部分也為不起訴處分確定在案，本案純粹是管教行為造成小萱身體受傷，並非傷害致死犯行。

台大醫院鑑定認為，以小萱送醫傷勢、臨床治療及後續病程發展，顯示其生前存有受虐及送醫前曾發生頭部撞擊創傷等情，就小萱死亡原因之研判，認為腦部創傷所致腦病變與中樞腦神經衰竭是死亡原因，證明小萱所遭受的傷害行為與其死亡結果間，存有相當因果關係。

法官認雖夫妻辯稱小萱調皮，只能用體罰來管教，並無傷害致死意思，但就小萱情形，不正是3歲幼兒的生活表現？小萱有睡眠問題，應尋求早療協助、儀器檢查、團體治療等，都能對於她照護有所幫助，且謝男、蔡女分別是高中、大專，且還育有大女兒，對幼童合理管教界線，應與一般人認知無異，可充分理解管教幼童絕不是以擊打傷害等方式，卻仍執意以傷害體罰。

同時再批，事發時，小萱近乎2日未有深眠休憩已造成身心俱疲，連一般成年人在此情境下數10分鐘站立都會覺得難以負荷，更何況是3歲幼兒，竟遭罰站長達2小時，罰站期間小萱因體力不支，影響情緒而哭鬧，當屬正常身心反應，但2人竟僅因不耐小萱哭鬧，擊打傷害，身為母親的蔡女還支持丈夫所為，而未勸阻、制止，違反其保證人作為義務，致小萱傷重致死，應同負傷害致死罪。

合議庭審酌2人犯後矢口否認傷害致死犯行的犯後態度、犯罪動機、目的、手段、犯罪參與程度輕重，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，各處謝、蔡9年、8年6月有期徒刑。

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