大谷翔平放棄「逃脫條款」！　合約細節曝：10年內都不會轉隊

▲大谷翔平放棄逃脫條款，預計10年內都將效力道奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國大聯盟日籍棒球明星大谷翔平成為自由球員後，9日正式宣布將與洛杉磯道奇隊簽約，10年合約總價高達7億美元，打破大聯盟與北美職業運動的歷史紀錄。而如今合約細節也陸續曝光，據悉，合約並未包含逃脫條款，也就是說，大谷翔平在10年內不具有修改合約與跳出合約、投入自由市場的權利。這也足以見得大谷對於簽約道奇的決心以及對球團的敬意。

根據日本體育媒體Full-Count報導，大谷翔平與洛杉磯道奇隊此次的合約不但創下大聯盟歷年來最高紀錄，更是北美職業運動史上總價最高額的契約。美國體育媒體ESPN記者Alden González則點出大谷天價合約的更多細節。

▲大谷翔平合約細節曝光。（圖／達志影像／美聯社）



Alden González說，「這次的合約並未包含逃脫條款（opt-out clause）。」事實上，大聯盟選手在與球團簽約時，有權增加合約條款。而球員在10年的長時間內，可能會面臨自身狀態與大環境的變化，因此部分會選擇增加逃脫條款作為「保險」，然而大谷卻在幾乎沒有附加條件的情況下簽下10年長約，直到40歲都將效力於道奇隊，可以說是帶著一定的覺悟要與道奇共同度過剩餘職業生涯。

「不包含逃脫條款」也登上社群平台X（前身為推特）的熱門關鍵字，許多球迷更是對此震驚不已。

大谷翔平在社群平台Instagram發文承諾，「對於所有道奇隊球迷，我保證永遠做對球隊最好的事情，並永遠全力以赴，成為最好的自己，直到球員生涯的最後一天，我會繼續奮鬥，不只為道奇隊，也要為棒球界奮鬥，有些事情無法用書面傳達，之後的記者會上再談，非常感謝。」

►大谷翔平「220億天價合約」可蓋3座東京巨蛋！ 關鍵字席捲熱搜

►大谷翔平主動要求「延付薪資」 為道奇隊省大錢！免課奢侈稅

►讓「二刀流復活」的名醫在道奇 日媒曝：大谷翔平加盟背後5大原因

►大谷翔平天價薪資總價「超越梅西」！ 創全球職業運動歷史