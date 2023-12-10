「難想像用膝蓋走路的人當立法院長」　導演：國慶日怎出場？

▲由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法。（圖／主辦單位提供，下同）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選進入最後時刻，由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法，強調政治文化密不可分。導演楊力州表示，主掌國慶日的慶籌會主委是立法院長，「我很難想像，有一天或是在明年，這位熱愛用膝蓋走路的人，成為我們的立法院長，在國慶日他該怎麼出場？」

黃聲遠建築師分享「一件關乎下一代的事」主題時提到，五年前他在獲得獎勵創新最高榮譽的「總統創新獎」時，曾經以「寫給女兒的一封信」作為感言，今日他改寫信件告訴女兒：「請不要忘記幸運作為台灣人永遠的堅持，生而自由」。

楊力州導演則分享自己年輕時歷經二二八事件的親身經驗，他以「我們的台灣很厲害」為主題進行演講，強調擁有創作自由是台灣最重要的資產，而代表國家文化典禮的國慶日表演，從主視覺、活動美學都不斷令人驚艷跟創新，所以絕對不可以再走回頭路。

楊力州強調，主掌國慶日的慶籌會主委是立法院長，「我很難想像，有一天或是在明年，這位熱愛用膝蓋走路的人（指前高雄市長韓國瑜），成為我們的立法院長的時候，在國慶日他該怎麼出場？」

而在《大嘻哈時代2》「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，在唱完〈台大醫學Freestyle〉後，提到對台大醫學系的印象，也直接表示「有一個不務正業的學長想要跑去選總統，但好像不太樂觀」。

陳慕義則表示，生活在一個自在而受尊重的地方，最重要的就是能夠「做自己」。他從當年在北藝大唸書時談起，當時無論歌手、演員、性工作者、魔術雜耍、歌星都要接受身體和思想上的管制，到現在，都還會有人告訴他「藝人不要管政治」。他說，作為一名單親爸爸，扛著辛苦賺錢沒有問題，但不希望因為語言、種族、人格受到受屈，而能夠得到一碗飯吃，「我知道自由的分寸是什麼」。

「挺美好音樂會」由由邵大倫擔綱主持，演出陣容包含饒舌歌手YoungLee／神經元／顏冠希JY／魏買加／洛克、金鐘主持人邵大倫／柯大堡、新生代創作人睿又、金曲歌手Ilid Kaolo以莉高露、創作女聲PiA吳蓓雅、「編織系」創作樂團青虫aoi、傳統中創新的樂團打幫你、國際巡演經驗豐富的翃舞製作。

演講嘉賓則有金馬導演楊力州、楊雅喆，以及剛獲得第60屆金馬獎最佳男配角獎的陳慕義、金鐘編劇鄭心媚，而著名建築師黃聲遠、肯特動畫創辦人張永昌也加入演講行列。