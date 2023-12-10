　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「難想像用膝蓋走路的人當立法院長」　導演：國慶日怎出場？

▲▼由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法。（圖／主辦單位提供）

▲由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法。（圖／主辦單位提供，下同）

記者陶本和／台北報導

2024總統大選進入最後時刻，由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法，強調政治文化密不可分。導演楊力州表示，主掌國慶日的慶籌會主委是立法院長，「我很難想像，有一天或是在明年，這位熱愛用膝蓋走路的人，成為我們的立法院長，在國慶日他該怎麼出場？」

黃聲遠建築師分享「一件關乎下一代的事」主題時提到，五年前他在獲得獎勵創新最高榮譽的「總統創新獎」時，曾經以「寫給女兒的一封信」作為感言，今日他改寫信件告訴女兒：「請不要忘記幸運作為台灣人永遠的堅持，生而自由」。

楊力州導演則分享自己年輕時歷經二二八事件的親身經驗，他以「我們的台灣很厲害」為主題進行演講，強調擁有創作自由是台灣最重要的資產，而代表國家文化典禮的國慶日表演，從主視覺、活動美學都不斷令人驚艷跟創新，所以絕對不可以再走回頭路。

楊力州強調，主掌國慶日的慶籌會主委是立法院長，「我很難想像，有一天或是在明年，這位熱愛用膝蓋走路的人（指前高雄市長韓國瑜），成為我們的立法院長的時候，在國慶日他該怎麼出場？」

▲▼由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法。（圖／主辦單位提供）

而在《大嘻哈時代2》「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，在唱完〈台大醫學Freestyle〉後，提到對台大醫學系的印象，也直接表示「有一個不務正業的學長想要跑去選總統，但好像不太樂觀」。

陳慕義則表示，生活在一個自在而受尊重的地方，最重要的就是能夠「做自己」。他從當年在北藝大唸書時談起，當時無論歌手、演員、性工作者、魔術雜耍、歌星都要接受身體和思想上的管制，到現在，都還會有人告訴他「藝人不要管政治」。他說，作為一名單親爸爸，扛著辛苦賺錢沒有問題，但不希望因為語言、種族、人格受到受屈，而能夠得到一碗飯吃，「我知道自由的分寸是什麼」。

「挺美好音樂會」由由邵大倫擔綱主持，演出陣容包含饒舌歌手YoungLee／神經元／顏冠希JY／魏買加／洛克、金鐘主持人邵大倫／柯大堡、新生代創作人睿又、金曲歌手Ilid Kaolo以莉高露、創作女聲PiA吳蓓雅、「編織系」創作樂團青虫aoi、傳統中創新的樂團打幫你、國際巡演經驗豐富的翃舞製作。

演講嘉賓則有金馬導演楊力州、楊雅喆，以及剛獲得第60屆金馬獎最佳男配角獎的陳慕義、金鐘編劇鄭心媚，而著名建築師黃聲遠、肯特動畫創辦人張永昌也加入演講行列。

▲▼由跨界文化人串連發起的「挺美好音樂會」，9日在台北二二八公園進行演出，除涵蓋不同音樂領域的表演團體外，也集結三金等級的演講嘉賓，在現場表達對台灣文化的看法。（圖／主辦單位提供）

ET快訊
快訊／徐若瑄驚爆離婚！　結束9年婚姻
快訊／韓國7比0擊敗菲律賓　奪亞錦賽季軍
虎航今首飛日本新航點　每周2班
好市多停車場2人遭逮　當場壓制在地
快訊／愛河又見浮屍　5天3起溺水案
水原一平跟著大谷翔平去道奇！史上最高薪翻譯誕生？
飛日本不到1500元！　大阪、東京全有優惠價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德喊「中捷延伸南投」　盧秀燕怒轟：開芭樂票騙選票

影／文總最新匠人魂「造一艘船離開陸地」　達悟族親海、敬海精神

笑鼠！議員曝亞錦賽首日就有鼠患　轟大巨蛋問題叢生、遠雄擺爛

新北市府公文認定既存違建　賴清德萬里老家「列管不用拆」

嘆馬文君如「過年臘肉」被吊起來打　韓國瑜：潛艦、違建背黑鍋

大巨蛋地下室鬧「鼠患」恐影響轉播　許淑華通知體育局請遠雄清鼠

黃捷「山道超商妹」今晚保證驚艷！造型太辣她羞喊：平常不會穿

「難想像用膝蓋走路的人當立法院長」　導演：國慶日怎出場？

蔡英文稱藍若當選恐「架空台灣」　趙少康：綠完全執政完全亂政

諷柯文哲選舉緊張亂咬人　趙少康：我哪裡紅？從哪裡聽出親中？

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

賴清德喊「中捷延伸南投」　盧秀燕怒轟：開芭樂票騙選票

影／文總最新匠人魂「造一艘船離開陸地」　達悟族親海、敬海精神

笑鼠！議員曝亞錦賽首日就有鼠患　轟大巨蛋問題叢生、遠雄擺爛

新北市府公文認定既存違建　賴清德萬里老家「列管不用拆」

嘆馬文君如「過年臘肉」被吊起來打　韓國瑜：潛艦、違建背黑鍋

大巨蛋地下室鬧「鼠患」恐影響轉播　許淑華通知體育局請遠雄清鼠

黃捷「山道超商妹」今晚保證驚艷！造型太辣她羞喊：平常不會穿

「難想像用膝蓋走路的人當立法院長」　導演：國慶日怎出場？

蔡英文稱藍若當選恐「架空台灣」　趙少康：綠完全執政完全亂政

諷柯文哲選舉緊張亂咬人　趙少康：我哪裡紅？從哪裡聽出親中？

簽大谷打破自由市場僵局！　官網關注賽揚史奈爾下一站

月領50K「養一家五口」要買第3間房！雙北人一聽傻眼

賴慧如「燙3天3夜」變爆炸頭　當媽後解放雙腳沒形象

汪汪下雨天每天待在家！馬麻喊關鍵字牠秒回頭：真的要出門嗎

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻…2原因夫妻情斷

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

巴鈺曝拍《阿叔》喝酒畫臉殺紅眼！　王彩樺要求「喝真的」全嗨翻

韓國7比0擊敗菲律賓　奪亞錦賽季軍

Melody哭了！目睹大女兒狂摳手…焦慮看心理醫生：老大最可憐

妙齡女自稱「南七店長」光腳倒路邊要求公主抱　警耐心陪練肖話

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

徐巧芯來電！　趙少康秒答應上《賀瓏夜夜秀》

柯文哲選情看衰　民眾黨下修不分區席次

黃捷「超商妹」今晚保證驚艷！她羞喊：平常不會穿

蔡英文指藍營已執政14縣市　「讓藍總統勝選、國會過半就失去平衡力量」

賴清德萬里老家「列管不用拆」

白營釋內參民調　學者：別老玩「內參民調轉外賣」的遊戲

霍去病被誤認賣滷肉飯！韓國瑜嘆文化斷根

國民黨內參民調曝光！　「侯康配」僅差「賴蕭配」0.2%　

快訊／「將來要大量製造飛彈」　趙少康拋面對共軍「要備三防線」

違建柯媽、黃國昌、蘇嘉全都拆了　柯文哲酸賴清德：執政的傲慢

北一女師轟課綱「無恥」　學者指推論莫名其妙：她缺乏邏輯訓練

國民黨欠黨工退休金　柯文哲批：將來也不會照顧全國勞工

更多熱門

相關新聞

蔡英文稱藍若當選恐「架空台灣」　趙少康：綠完全執政完全亂政

蔡英文稱藍若當選恐「架空台灣」　趙少康：綠完全執政完全亂政

對於2024總統大選，總統蔡英文表示，全國有14個縣市是國民黨執政，如果讓他們總統勝選、國會過半，他們的主張就會一一實現，到時候不但沒有辦法繼續「上架台灣」，還會「架空台灣」。國民黨副總統參選人趙少康今（10）日批評，民進黨完全執政，立院也過半，事實上台灣也是被蔡英文架空了，「完全執政完全亂政！」

諷柯文哲選舉緊張亂咬人　趙少康：從哪裡聽出我親中？

諷柯文哲選舉緊張亂咬人　趙少康：從哪裡聽出我親中？

「對美關係借鏡蔡英文、兩岸回到理性」　柯文哲：我遵守中間路線

「對美關係借鏡蔡英文、兩岸回到理性」　柯文哲：我遵守中間路線

拒絕與陸互派軍事觀察員　趙少康：我們又沒有要打他們

拒絕與陸互派軍事觀察員　趙少康：我們又沒有要打他們

蔡英文挺鄭文婷接棒蔡適應

蔡英文挺鄭文婷接棒蔡適應

關鍵字：

2024總統2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

Lulu罕見說重話！

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

跟前任不糾纏三大星座！

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面