區桂芝遭爆赴港研習　4千字心得曝光：迷惘港台青年將走回歸鄉之路

▲北一女教師區桂芝（左）討論108國文課綱內容引起議論。（圖／翻攝自臉書）

生活中心／綜合報導

北一女教師區桂芝日前因批教育部108課綱為「無恥課綱」，引起軒然大波。不過，近日她被翻出今年參加「臺陸港澳中華傳統文化研修班」的交流心得。文中提及對傳統文化的意義與價值的熱愛，更說「我相信儒學將繼續濡染民心」中國傳統代有大儒，文化歷久彌新，終將澤被天下，曾經迷惘的港台青年也將逐一走回歸鄉之路。

網路流傳一篇疑似是區桂芝在《民間周報》的投書，自述睽違10年再度參與臺陸港澳「中華傳統文化研修班」，心得提到，2014太陽花運動後的這些年，港台都出現了種種政治紛擾，民情丕變，加上三年的疫情阻隔，她憂心「離久情疏」，再次呼朋引伴，但無人應答；甚至發布學生的國學夏令營訊息，竟遭家長質疑「統戰意味太濃」。

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心得中盛讚，這樣深度交流的傳統文化研修班，「意義豈止非凡，更必須可長可久」，讓兩岸四地所有參與的中學老師們都成為星星炙熱的火種，去燎燃中原大地及周繞海峽的台港澳島嶼群上每一寸土地，以傳統文化包容潤物的強大融鑄力，「喚回所有在不自覺中被兩百多年來西風東漸異化的靈魂。」

文末也直言「我相信儒學將繼續濡染民心，潛移默化社會短暫的亂流。中國傳統代有大儒，文化歷久彌新，終將澤被天下，世界大同，曾經迷惘的港臺青年也將逐一走回歸鄉之路。我堅定的相信著。」