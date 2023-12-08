桃園三寶鬼切迴轉！騎士閃不過猛撞慘死　他「避不見面」要被關了

記者陳韻如／桃園報導

桃園市黃姓男子2022年5月間開車從楊梅區楊湖路巷弄間出來，卻突然違規跨越雙黃線迴轉，導致後方直行的機車閃避不及當場撞上，古姓騎士倒地後陷入昏迷，經緊急搶救一天仍宣告不治。一審法官審理後，判黃男5個月徒刑，得易科罰金，但因他犯後避不見面，且未與家屬和解，遭檢方提起上訴，二審法官撤銷原判，改判7個月徒刑。

這起案件發生在2022年5月25日下午，63歲黃男開車從楊梅區楊湖路三段一處巷弄開出，並準備迴轉往新竹方向行駛，但他卻疑似未注意到直行方向仍有機車通行，竟直接違規跨越雙黃線迴轉，造成55歲的古姓騎士閃避不及，直接撞上黃男車輛，人車倒地後當場昏迷。





▲黃男開車從楊梅區楊湖路巷弄衝出，直行機車撞上後車頭零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

古男事後緊急送醫，但仍因頭頸胸部鈍創、缺氧性腦病變、中樞神經衰竭等傷害，搶救一天後仍不幸宣告不治。

一審法官事後依過失致死罪嫌判黃男5個月徒刑，得易科罰金，但因他犯後至今避不見面，且也未積極與古男家屬達成和解，檢方認為一審法官未審酌此狀況，僅判處5個月徒刑，並不妥當，因此提出上訴，而二審法官最終撤銷原判，改判黃男7個月徒刑。

▲黃男開車從楊梅區楊湖路巷弄衝出，直行機車閃避不及撞上，車上留下明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）