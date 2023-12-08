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大陸 大陸焦點 特派現場

陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」

▲▼ 陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」 。（圖／新黃河）

▲遇難鎖匠工作證 。（圖／新黃河）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸遼寧一名55歲的鎖匠王立軍3年前在協助警方辦案時，遇上瓦斯爆炸，顱腦和胸腹腔內臟器官受衝擊損傷，當場被炸死。然而如今爆炸受損的房屋已修繕完畢，遇難的民警被追記一等功，而王立軍妻子維權3年卻屢屢碰壁，她站在風中喃喃自語，「我丈夫的死，就像從來沒有發生過一樣。」

▲▼ 陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」 。（圖／新黃河）

▲爆炸現場 。（圖／新黃河）

據《新黃河》報導，2020年6月19日凌晨4點36分，一陣急促的手機鈴聲將睡夢中的王立軍和妻子王艷麗喚醒。那是丹東市公安局打來的電話，在通話中，王艷麗隱約聽到對方說現場有瓦斯洩漏，需要協助開鎖。

當天5時許，巨大的爆炸聲響打破了清晨的寧靜，同時也奪走了王立軍的生命。官方通報稱，涉事居民家中的女子因與家人發生矛盾，試圖打開瓦斯自盡，其母親發現異常後報警，接著進入室內誤操作導致瓦斯爆炸，共造成3死5傷。

事發後，政府出面替居民修繕了房屋，其間因為需要投奔親屬或者租房居住，政府還給每戶居民每月6000元人民幣的住房補貼。有居民稱，自己在外居住了2年多的時間，仍然領到補貼。

犧牲的民警呂赫光則被遼寧省公安廳追記個人一等功，同年7月2日送別儀式在當地舉行。當天，丹東市民自發前來為英雄送別，當護靈車隊穿越市區，沿途私家車司機同時鳴車笛向英雄致敬。

這些更令加深了王艷麗要為丈夫的死討要說法的想法。王艷麗認為，自己的丈夫是被警方召喚去開鎖的，警察理應為丈夫的人身安全負責。

▼ 受損房屋已修繕，肉眼難看到爆炸留下的痕跡 。（圖／新黃河）

▲▼ 陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」 。（圖／新黃河）

此後，王艷麗多次找到警方，針對丈夫的善後賠償事宜進行協商，但警方始終回應稱，此事需要通過法律途徑解決。無奈之下，王艷麗開始了訴訟之路。

王艷麗2020年9月向丹東市公安局振興分局提出國家賠償申請，各項費用共計約231萬元人民幣，但同年11月該分局認為「公安機關違法行使職權造成侵權的事實不成立」，決定不予賠償。

王艷麗再次提起行政賠償訴訟，但依然被駁回。幾番拉扯後，警方告知王艷麗要逐級反映，警方會在職權內幫助家屬進行協調，「社區上面有辦事處，辦事處上面有區政府，區政府上面有市政府，你讓他們逐級反映一下。」

然而，街道辦負責人卻說，隨著事件已經處理完畢，工作組已經解散。至於王艷麗提出的賠償要求，街道辦不便直接向上一級政府部門反映。

▼ 公安給出的責任狀。（圖／新黃河）

▲▼ 陸鎖匠幫警察開鎖被炸死！淒涼結局妻心寒　維權3年變「皮球」 。（圖／新黃河）

持續近2年的訴訟仍然無果，釋放瓦斯的王姓一家人也已經不知去向，對於王立軍的意外死亡，究竟誰該承擔責任？兜兜轉轉的王艷麗站在寒風中，似乎又回到了2020年，她說，丈夫王立軍的離世，就好像從未發生過。

王艷麗表示，下一步，她將向檢察機關提請抗訴，並申請政府資訊公開，要求政府部門出具爆炸事故調查報告。

北京安劍律師事務所李燕律師也認為，王立軍配合警方到一民宅開鎖，處置時遇到意外，依據《中華人民共和國人民警察法》之規定，即使警方處置過程符合規範，也該擔責。

同時，李燕指出，王艷麗還可向釋放瓦斯的王姓一方提起民事訴訟。根據大陸《民法典》的規定，如果侵權人死亡的，侵權人的繼承人以所得遺產實際價值為限清償被繼承人的債務；如果釋放瓦斯者、引燃瓦斯者死亡的，其財產繼承人在繼承財產的範圍內對鎖匠承擔賠償責任。

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