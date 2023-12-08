光華高中深耕技職　全國商業類學生技藝競賽選手閃耀金光

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，吸引來自全台各地近千名選手同場競技，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼，消息傳至校內師生十分興奮，以紅毯、花圈迎接優勝選手返校，場面熱烈。

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3名榮獲金手獎的選手分別為：餐飲管理科洪佑真同學（烘焙組，蔡毓玲主任指導）、多媒體設計科特色班郭姵誼同學（電腦繪圖組，許馨尹老師指導）、多媒體設計科陳子涵同學（商業廣告組，蘇仁傑老師指導）。3位技藝選手們不但為學校贏得榮譽，也為自己爭取到2024年四技二專技優保送及技優甄審的入學機會。

餐飲管理科洪佑真從高一起參加烘焙儲備選手，透過循序漸進學習，扎實地打下基礎。高二、三積極參與校外競賽，曾榮獲第26屆易牙美食文化美食大展仿真蛋糕組金牌，以及2023年亞洲餐飲挑戰賽的韓式擠花組金牌。這些卓越的成績不僅展現她的才華，也積累豐富的實戰經驗和應變能力。今年在比賽中將三年所學專業技術統整並巧妙應用，終於獲得全國第二名的金手獎。

國際動漫班郭姵誼在高一即獲得「台日漫畫大賽」插畫類入選，隔年亦再度入選，連續兩年展現她插畫能量的國際實力。高三參加全國學生美展漫畫類榮獲臺南市不分區「佳作」及全國「佳作」的佳績。擁有高度色感的姵誼平日透過不斷的嘗試用色和物體造型變化訓練，在這次的半人半機器人的題目當中，充分發揮質感與角色動態，榮獲全國第5名的金手獎。

多媒體設計科陳子涵高一即參與版畫及花燈製作團隊。經由專業訓練及認真學習，子涵在配色及構圖技巧方面展現極佳天份。高二榮獲2022台灣燈會在高雄-全國線上花燈競賽優等及全國學生美展版畫類臺南市第一名，高三榮獲全國學生美展的漫畫類台南市第3名。今年子涵憑藉三年來紮實所學及絕佳天賦，充分展現其絕佳視覺風格及編排設計能力，榮獲全國第11名的金手獎。

3位同學均表示十分高興獲得好成績，更感謝在高中求學路上，學校師長的鼓勵與指導。光華高中堅持開展學生多元知能的教育理念，又一次結出燦爛的果實。