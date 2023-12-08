　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光華高中深耕技職　全國商業類學生技藝競賽選手閃耀金光

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，吸引來自全台各地近千名選手同場競技，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼，消息傳至校內師生十分興奮，以紅毯、花圈迎接優勝選手返校，場面熱烈。

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

3名榮獲金手獎的選手分別為：餐飲管理科洪佑真同學（烘焙組，蔡毓玲主任指導）、多媒體設計科特色班郭姵誼同學（電腦繪圖組，許馨尹老師指導）、多媒體設計科陳子涵同學（商業廣告組，蘇仁傑老師指導）。3位技藝選手們不但為學校贏得榮譽，也為自己爭取到2024年四技二專技優保送及技優甄審的入學機會。

餐飲管理科洪佑真從高一起參加烘焙儲備選手，透過循序漸進學習，扎實地打下基礎。高二、三積極參與校外競賽，曾榮獲第26屆易牙美食文化美食大展仿真蛋糕組金牌，以及2023年亞洲餐飲挑戰賽的韓式擠花組金牌。這些卓越的成績不僅展現她的才華，也積累豐富的實戰經驗和應變能力。今年在比賽中將三年所學專業技術統整並巧妙應用，終於獲得全國第二名的金手獎。

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國際動漫班郭姵誼在高一即獲得「台日漫畫大賽」插畫類入選，隔年亦再度入選，連續兩年展現她插畫能量的國際實力。高三參加全國學生美展漫畫類榮獲臺南市不分區「佳作」及全國「佳作」的佳績。擁有高度色感的姵誼平日透過不斷的嘗試用色和物體造型變化訓練，在這次的半人半機器人的題目當中，充分發揮質感與角色動態，榮獲全國第5名的金手獎。

▲全國商業類學生技藝競賽，上週於高雄高商展開11項類別的比賽，台南市光華高中派出5名選手參賽，勇奪3座大會最高榮譽金手獎，成績十分耀眼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

多媒體設計科陳子涵高一即參與版畫及花燈製作團隊。經由專業訓練及認真學習，子涵在配色及構圖技巧方面展現極佳天份。高二榮獲2022台灣燈會在高雄-全國線上花燈競賽優等及全國學生美展版畫類臺南市第一名，高三榮獲全國學生美展的漫畫類台南市第3名。今年子涵憑藉三年來紮實所學及絕佳天賦，充分展現其絕佳視覺風格及編排設計能力，榮獲全國第11名的金手獎。

3位同學均表示十分高興獲得好成績，更感謝在高中求學路上，學校師長的鼓勵與指導。光華高中堅持開展學生多元知能的教育理念，又一次結出燦爛的果實。

ET快訊
日做3hrs月領6萬嫌不夠！　恐怖男友砍死芭樂公主
108課綱「刪17篇推薦選文」一次看　世說新語選、醉翁亭記都
歐陽娜娜疑拍「上空照」！　野外脫衣…震撼2萬人
快訊／北海道觀光巴士車禍！　台灣旅客等10人送醫
芭樂公主慘死！　斷氣前電話求救「我被砍」
LIVE／《料理之王4》第二集！　「融融歷險記」BEN來煮菜
快訊／北投賓士連撞4機車　騎士遭捲車底死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

108課綱「刪17篇推薦選文」一次看！世說新語選、醉翁亭記都消失了

搖飲料月薪30K「1優勢贏科技廠」　他不敢應徵：35歲怕丟臉

新課綱刪古文遭轟無恥！PTT點名「出師表一定要留」　原因曝光

寶可夢中心長期營業「為何要夜排」　鐵粉都懂！特典卡飆到5000元

台鐵開賣海味便當　「外星人章魚哥」超夯！民眾6點排隊搶買

17直播主直擊鋼鐵人球員休息室「喊好香」！揪王律翔、張伯維PK被慘電

光華高中深耕技職　全國商業類學生技藝競賽選手閃耀金光

免衝寶可夢中心！特典卡「今還有4處」能領　網揪關鍵字：不用消費

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

108課綱「刪17篇推薦選文」一次看！世說新語選、醉翁亭記都消失了

搖飲料月薪30K「1優勢贏科技廠」　他不敢應徵：35歲怕丟臉

新課綱刪古文遭轟無恥！PTT點名「出師表一定要留」　原因曝光

寶可夢中心長期營業「為何要夜排」　鐵粉都懂！特典卡飆到5000元

台鐵開賣海味便當　「外星人章魚哥」超夯！民眾6點排隊搶買

17直播主直擊鋼鐵人球員休息室「喊好香」！揪王律翔、張伯維PK被慘電

光華高中深耕技職　全國商業類學生技藝競賽選手閃耀金光

免衝寶可夢中心！特典卡「今還有4處」能領　網揪關鍵字：不用消費

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

婁峻碩高EQ報平安！　黑白哏圖「連家人也擔心」：我好得很

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

歡慶新港國中66歲　今舉行後棟大樓啟用及前棟拆除重建動土

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

急收300張「寶可夢特典卡」價格好談！　一票看懂用意：賺爛了

大牌女星被爆「當眾羞辱Kevin老師」！冷眼：站旁邊 4身分線索曝

侯友宜批政府打詐成效　鄭文燦：打詐全民努力而不是潑冷水

王識賢、柯叔元演技逼哭網！　柏霖PoLin飆嗓道盡無奈

生活熱門新聞

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

0.5度低溫驚見「武嶺的芙莉蓮」　短裙身影全都錄

三寶測試員警忍耐度　結局讓網笑了

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

週末「高壓迴流」微熱　下週北台降溫2區有雨

批課綱刪文無恥！作家反駁：沒有文學深度

快買威力彩！「3生肖」有機會一夜致富

寶可夢中心規定不能夜排仍發券　網灌爆粉專

「7500元半套」　遭影射大尺度女Coser發聲

更多熱門

相關新聞

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成

中華醫事科技大學USR團隊，長期深耕台南淺山地區發展產業特色並協助開發旅遊景點，卓越成效在2023義大利佛羅倫斯第三屆國際藝術節中，獲得「最佳地方社區原創故事獎」的肯定。

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩

22歲「航海王」畢業就賺到重機！不愛念書走技職　挑戰30歲存1千萬

22歲「航海王」畢業就賺到重機！不愛念書走技職　挑戰30歲存1千萬

台南光華高中愛心二手市集登場

台南光華高中愛心二手市集登場

台東縣府攜手民間合推國中技藝教育扎根計畫

台東縣府攜手民間合推國中技藝教育扎根計畫

關鍵字：

光華高中深耕技職技藝

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面