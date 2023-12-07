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水泥車超載上國道翻覆！轎車內前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚

記者黃資真／桃園報導

國道2號西向南桃園段今年2月發生一起驚悚車禍，1輛水泥預拌車因超載行駛，加上天雨路滑，變換車道時車身失控翻覆，壓扁右側的轎車，再釀成後方4輛車連環推撞，導致林姓前記者遭重壓身亡、2人受傷。桃園地院考量水泥車張姓駕駛以500萬元與死者家屬和解，依過失致死罪處7月，緩刑2年。

▲▼ 國二水泥車事故最新視角 。（圖／翻攝爆料公社）

▲水泥車超載上路，變換車道時不慎翻覆壓扁右側車輛，釀成1死2傷。（圖／翻攝爆料公社）

案件發生在今年2月6日上午9時44分，27歲張姓男子駕駛水泥預拌車，行經國2西向11.3公里處時，從中央分隔帶路段左偏變換車道至外側車道時，車身失控往右偏移，結果翻覆，壓扁正好在右側行駛的白色轎車，水泥車再往前滑行推撞到C、D、E車，E車再撞到F車。

其中白色轎車駕駛為44歲三立林姓前記者，由於車頂被壓到嚴重凹陷爛毀，林男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍因頭胸部鈍挫傷、外傷性窒息，加上肋骨骨折，導致氣胸及呼吸衰竭宣告傷重不治，副駕駛座王姓女子頭部鈍傷，C車周姓駕駛左膝部挫傷、右前臂挫傷及左背部挫傷。

▲▼國道2號西向多車追撞。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲遭壓的白色轎車車頂當場消失。（圖／資料照）

檢方調查發現，水泥車超過載重限制上路，加上當時雨天路滑，導致車禍發生，因此檢方依過失致死罪將肇事張男起訴。

法官認為，張男超重行駛，且疏未注意車前狀況之過失之情節非輕，造成1死2傷悲劇，所生危害尤鉅，考量其犯後坦承犯行並與死者家屬以500萬元達成和解，足見已知悔悟，雖張男也有意與另2名傷者調解，惟2人經通知後卻未到庭，此情難歸責於張男，因此依過失致死罪處7月，宣告緩刑2年。可上訴。

▲▼國道2號西向多車追撞。（圖／記者楊熾興翻攝）

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