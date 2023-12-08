這桶太欠吃！超商開賣「巨大布丁」　爽吃大容量布丁＋超濃焦糖醬

▲7-11門市預購誌開賣「布丁狗 雙層焦糖大布丁」，售價為2入798元、12入3588元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

布丁控趕快看過來！就有超商開賣最新「雙層焦糖大布丁」，不僅包裝是超可愛的布丁狗，大容量的雞蛋布丁配上超濃郁的焦糖醬，直接吃到停不下來；另外，超商也將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」，全台限量30萬杯，買1杯就送獨家約翰走路經典杯塞。

7-11門市預購誌推出最新「布丁狗 雙層焦糖大布丁」，滑嫩柔順、入口即化的雞蛋布丁，配上極厚濃郁的焦糖醬，外盒還有超可愛的布丁狗，從容量到包裝完全滿足布丁控；同步還有全新開發的「蠟筆小新汽車禮盒」，內有玉米棒，吃完玉米棒之後還能當成收納箱。

▲「布丁狗 雙層焦糖大布丁」為大容量雞蛋布丁搭配超濃郁焦糖醬，每一口都超幸福。



▲「蠟筆小新汽車禮盒」裝有玉米棒，且汽車禮盒還可當收納盒，每組售價239元。



另外，7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」，選用擁有清新佛手柑香氣、奶油糖般厚實甜感的「花香耶加雪菲精品拿鐵」(大杯，冷/熱)，融合Johnnie Walker黑牌威士忌(50ml迷你酒)，帶出多層次香草、水果、葡萄乾與淡淡煙燻風味，賦予整體更細緻微醺風味，且消費者也可享受調配樂趣，因應不同心情及情境自由調配品飲比例，享用一杯奶香與酒香絕妙融合、香氣四溢的「微醺精品拿鐵」。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



此款期間限定「1+1微醺組合」售價189元，全台7-11門市限量開賣30萬杯，再獨家送約翰走路經典杯塞，共有3種顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨，絕對值得通通收藏起來，數量有限，換完為止。

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡聯名Johnnie Walker黑牌威士忌，將在12月13日起推出「精品微醺威士忌拿鐵」。

▲冬季限定3款草莓可頌開吃。（圖／八月堂提供，下同）

八月堂冬季限定「草莓系列」來了，首推全新登場的「瓢蟲美莓可頌」，把酥脆金黃可頌先是淋上香甜巧克力，再把草莓變身成可愛瓢蟲擺在可頌上，療癒爆表，欠吃又欠拍，還有全新「草莓寶石可頌」，可頌裡夾進滿滿濃郁卡士達，再放上一塊塊酸甜草莓，大口咬下超滿足。

▲草莓寶石可頌吃得到滿滿卡士達、新鮮草莓。

加碼吃重磅回歸的超人氣「草莓卡士達」，把奶香十足的草莓卡士達填入蜂巢可頌中，最後撒上雪白糖霜、多汁新鮮草莓增添口感，今年不能再放過，即日起於全門市開賣，還可享買5送1優惠，贈送品項以價格較低者為主。