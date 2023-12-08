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社會 社會焦點 保障人權

轎車擋小黃連踩煞車、換車道　運將檢舉失敗：警說有前進不算

記者黃翊婷／綜合報導

一名計程車司機抱怨，上個月11日載著客人行經台北市信義區忠孝東路四段時，遇到一名轎車駕駛從右側車道硬插進來，接著連續踩了煞車2次，他趕緊變換車道，對方也跟著變換車道，氣得提出檢舉，警方卻說沒有明確重大危險行為事，所以不予舉發，讓他感到十分不滿。

運將行車糾紛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲運將指控前方駕駛故意連續急踩煞車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

該名運將7日在臉書「爆料公社」發文，表示自己在11月11日下午2時許開車載著客人行經台北市信義區忠孝東路四段與逸仙路，前方一名轎車駕駛突然從右側車道硬切進來，他差點撞上，於是按了喇叭並閃燈提醒，沒想到對方竟在前方連續踩了煞車2次，他只好趕緊變換車道2次，結果對方也跟著變換車道2次。

運將行車糾紛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲運將變換車道2次，對方也跟著變換車道2次。

運將行車糾紛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

更讓運將不滿的是，事後他向警方提出檢舉，結果卻是不予舉發，原因是「未具體明確故意針對或連續性驟然減速、煞車、車道暫停等重大危險行為事實要件」，他打電話詢問為何這樣不算危險駕駛，警方回應「因為對方有往前行進就不算」，讓他覺得很傻眼。

運將行車糾紛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲運將公開檢舉結果。

運將感嘆，明明在那輛車前方沒有其他車輛，駕駛是故意連續踩煞車、變換車道，結果卻是這樣，先前在高速公路就曾有駕駛突然踩煞車，導致其他車輛翻車，造成死亡事故，「難道高速公路就真的比較嚴格，而北市的認定就比較寬鬆嗎？希望能統一標準才能改善交通。」

運將還把行車記錄器影片一併公開，網友們看完影片之後紛紛留言討論，一派人力挺運將，「這不是針對，什麼才是針對」、「撞到才算數！其他不予舉發，交通檢舉正常輸出！真是瞎」；但也有部分網友認同警方，覺得這不算是危險駕駛，而且運將公開的影片不夠完整，或許還有一些隱情，「別這麼玻璃心，這真的不算危險駕駛」、「沒前面的影片怎麼知道對方為什麼要玩你？事出必有因，沒事不會吃飽撐著」。

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