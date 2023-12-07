　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

▲▼ OpenAI,ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

▲ ChatGPT 寫的法案在巴西被通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者樓菀玲／綜合報導

近期 AI 人工智慧的興起，大型語言模型（LLM）ChatGPT 算是功不可沒，而 ChatGPT 用途之廣也被投入在各種應用，巴西市議會可能是當中的佼佼者，最近他們不僅使用 ChatGPT 生成法案，還將這個只花 15 秒就產出的法案通過，引發外界關注。

巴西市議會的案例很有可能是全球第一個由 ChatGPT 擬定的法案，該案不僅被當地市議會獲得通過，還引發諸多討論，據了解，通過該案的城市是巴西南部第二大城市波爾圖阿雷格雷，當地約有 130 萬人口，法案內容提到，如果市民家中的水錶被偷不得收取費用，該案在議員們的全體一致同意下通過，並於上個月 23 日開始實施。

然而，根據美國華盛頓郵報等媒體報導，這項條例案是由市議員拉米羅．羅莎里奧（Ramiro Rosário）提出，並在法案通過 6 天後自爆其實是完全由 AI 生成，隨即引發了不小爭議。

在僅僅 250 字的指令下，這份要送往市議會的法案在 15 秒內就被完成，雖然該案在審查委員會進行了審議，但其內容幾乎未作大的更改，幾乎原封不動維持原本交來的樣子，就在法案通過後，當初提案的議員更自豪地稱其為「巴西首例由 AI 生成的法案」。

針對羅莎里奧的行為，有的市民表示支持認為這是一種創新，但也有不少人表示反對，認為這設下了一個危險的先例。市議會主席阿米爾頓．索斯梅爾（Amilton Sosmeier）表示，雖然他在一定程度上理解這一行為，但也警告說這可能成為一個危險的先例。

羅莎里奧解釋說，他之所以暗中使用 AI 擬訂法案，是因為他認為如果其他議員事先知道 AI 的話，可能會妨礙法案通過的可能性，他強調這樣做的目的，是為了引發對於偉大技術革新的討論。

羅莎里奧還指出，AI 擬訂的條例包含了他自己也未曾想到的內容，並強調這可以節省政治家和公務員的時間，讓他們更專注於真正重要的事務。

ET快訊
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了
路中間驚見「全新待撞區」　市長認錯：儘速取消
水泥車國道翻覆！轎車前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚
史上最早！3所大學12／25開始放寒假　共放54天
小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛慘死
NIKE爆款鞋下殺4折！運動鞋、服飾大規模降價
快訊／3歲女童遭餵毒虐死　最新判決變輕了

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

曾發明Touch ID、首款iPhone　蘋果副總裁Steve Hotelling退休

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

東方線上2023家用網路滿意度調查：網路覆蓋率差最擾人、7成用戶重視上傳速率

年平均傳送1235張！LINE貼圖2023榜單揭曉　「表情貼」成新寵

全新串流套裝搶市！Disney+整合Hulu推超值優惠

IG、FB跨平台聊天將取消！　官方公告五大影響

Google最強AI模型Gemini來了　AI手機Pixel 8 Pro可搶先體驗

抽iPhone 15 Pro Max！　中華電信推光纖上網、門號年末優惠

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

曾發明Touch ID、首款iPhone　蘋果副總裁Steve Hotelling退休

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

東方線上2023家用網路滿意度調查：網路覆蓋率差最擾人、7成用戶重視上傳速率

年平均傳送1235張！LINE貼圖2023榜單揭曉　「表情貼」成新寵

全新串流套裝搶市！Disney+整合Hulu推超值優惠

IG、FB跨平台聊天將取消！　官方公告五大影響

Google最強AI模型Gemini來了　AI手機Pixel 8 Pro可搶先體驗

抽iPhone 15 Pro Max！　中華電信推光纖上網、門號年末優惠

日圓明年底上看132　永豐金：日本股匯雙漲

女大生誤食商陸以為「人參」　中醫示警：1類人禁用

砸錢買新窩！乳牛貓安靜踩過「跑去睡鐵籠」　媽氣：故意擺面前了

汪東城直播「線上人太少」！　親媽得知觀眾數狠吐槽：你魅力不夠　

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

冰箱別擺家中2地方！恐漏財、影響健康　化解方法曝

穿棕色毛衣「撞衫路邊狗狗」　牠眼神凝重笑翻網：穿的是我大舅？

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

搭遊覽車聽到人稱讚「吉祥好乖好聽話」　本尊秒回頭燦笑：謝謝❤

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

3C家電熱門新聞

IG、FB跨平台聊天將取消！　官方公告五大影響

年平均傳送1235張！LINE貼圖2023榜單揭曉　「表情貼」成新寵

Google最強AI模型Gemini來了

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

蘋果iOS 17出現「打字災情」　關閉此功能可暫時排解

iPhone 15多型號下跌超3000元　通路曝兩大關鍵原因

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

「超便宜」安卓平板別亂買　外媒：可能更浪費錢

外媒評選 2023年最佳手機　這支「不出意外」獲選

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

全新串流套裝搶市！Disney+整合Hulu推超值優惠

曾發明Touch ID、首款iPhone　蘋果副總裁Steve Hotelling退休

抽iPhone 15 Pro Max！　中華電信推光纖上網、門號年末優惠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面