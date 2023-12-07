ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

▲ ChatGPT 寫的法案在巴西被通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者樓菀玲／綜合報導

近期 AI 人工智慧的興起，大型語言模型（LLM）ChatGPT 算是功不可沒，而 ChatGPT 用途之廣也被投入在各種應用，巴西市議會可能是當中的佼佼者，最近他們不僅使用 ChatGPT 生成法案，還將這個只花 15 秒就產出的法案通過，引發外界關注。

巴西市議會的案例很有可能是全球第一個由 ChatGPT 擬定的法案，該案不僅被當地市議會獲得通過，還引發諸多討論，據了解，通過該案的城市是巴西南部第二大城市波爾圖阿雷格雷，當地約有 130 萬人口，法案內容提到，如果市民家中的水錶被偷不得收取費用，該案在議員們的全體一致同意下通過，並於上個月 23 日開始實施。

然而，根據美國華盛頓郵報等媒體報導，這項條例案是由市議員拉米羅．羅莎里奧（Ramiro Rosário）提出，並在法案通過 6 天後自爆其實是完全由 AI 生成，隨即引發了不小爭議。

在僅僅 250 字的指令下，這份要送往市議會的法案在 15 秒內就被完成，雖然該案在審查委員會進行了審議，但其內容幾乎未作大的更改，幾乎原封不動維持原本交來的樣子，就在法案通過後，當初提案的議員更自豪地稱其為「巴西首例由 AI 生成的法案」。

針對羅莎里奧的行為，有的市民表示支持認為這是一種創新，但也有不少人表示反對，認為這設下了一個危險的先例。市議會主席阿米爾頓．索斯梅爾（Amilton Sosmeier）表示，雖然他在一定程度上理解這一行為，但也警告說這可能成為一個危險的先例。

羅莎里奧解釋說，他之所以暗中使用 AI 擬訂法案，是因為他認為如果其他議員事先知道 AI 的話，可能會妨礙法案通過的可能性，他強調這樣做的目的，是為了引發對於偉大技術革新的討論。

羅莎里奧還指出，AI 擬訂的條例包含了他自己也未曾想到的內容，並強調這可以節省政治家和公務員的時間，讓他們更專注於真正重要的事務。