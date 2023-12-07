穆迪降香港評級展望至負面　香港各界看法不一

▲香港與大陸的經濟日益緊密。（圖／路透社）



文／中央社香港7日電

針對國際評級機構穆迪調降香港的評級展望至「負面」，香港政務司司長陳國基今天聲稱這是「抹黑香港」；也有報章認為，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，應以實際表現反駁，不必口舌逞強。

穆迪昨天確認香港的評級為「Aa3」，但評級展望由「穩定」下調至「負面」。

陳國基早上在一個電台節目上被問到這個問題時說，下調香港的評級是沒有道理的，又指美國和西方一直找機會「抹黑香港及內地」，認為目的是「透過香港壓制內地發展」。

明報則發表社評指出，香港內外環境近年出現結構變化，光景不復再，必須提升競爭力，而香港與大陸經濟日益緊密，大陸增長放緩，香港必受牽連。

此外，近年西方對香港觀感轉差，穆迪下調香港評級展望，部分理據也反映了相關情況。因此，港府要說好「香港故事」，必須讓國際社會看到香港多元開放未變。

社評指出，評級機構的決定引發爭議，乃是常有之事，今年8月，評級機構惠譽下調美國信用評級至「AA+」，華府便表明不認同有關決定。

信報也發表社評表示，穆迪在極短時間之內把中國及港澳的信用評級展望下調至「負面」，姑勿論是否合理，帶出的訊息無疑是國際信用評級機構已經將中港澳視作「三位一體」，關係密不可分。

社評認為，不管降級的決定有沒有存在誤判或偏見，穆迪的邏輯大概是「中國好、香港好、澳門好」，若然中國不好，港澳同樣不好。

至於中國為何不好，穆迪認為，有更多證據顯示，大陸政府更廣泛地向公營部門及財政受壓的地方以至國企提供財政支援，恐令財政、經濟和社會發展構成廣泛的下行風險。

社評表示，中港澳構成真正核心意義的「命運共同體」，這一點毋須否定，只要認清時勢變遷，從而合力奮發圖強，中港澳必定有機會攜手克服眼前的挑戰，反駁外界蜚短流長的最佳辦法不是口舌逞強，而是拿出客觀有力的實際表現。