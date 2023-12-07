閃對向來車！花蓮自小客飛20公尺「衝田裡撞樹」　女駕駛送醫不治

▲胡姓女駕駛衝進農田再撞樹，當場無生命跡象，經緊急送醫仍不治。（圖／民眾提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮一名胡姓女子今天上午駕駛自小客車行經吉安鄉中央路與稻香路口時，為閃避對向李姓女駕駛的自小客車，衝入農田並撞上樹木，造成頭部嚴重撞擊，當場失去心跳呼吸，警消緊急送醫急救後，仍宣告不治死亡。

現場目擊民眾指出，當天上午8時左右，38歲李姓女子駕駛自小客車載著孩子準備上學，由吉安鄉中央路一段南下，左轉稻香路口時，適巧遇上年約28歲的胡姓女子開車沿著吉安鄉中央路一段南往北方向直行，胡女為閃避李女的車，直接衝入路旁的農田，並撞擊到農田裡的樹木。

警消獲報後立即趕往現場，發現胡女頭部及胸部遭到嚴重撞擊，當場已失去心跳呼吸，警消持續為胡姓女子實施CPR急救，並送往慈濟醫院急救，李姓女子及小孩則未受傷。

吉安警方表示，當場已為李姓女子實施酒測後，並沒有酒駕，且持有合格的駕照，胡姓女子在慈濟醫院急救約一個小時後，仍宣告不治死亡，經醫院實施抽血酒測後，酒測值為零，也持有合格的駕照，已通知家住台東的胡姓女子家屬。

警方初步調查，吉安鄉中央路一段一路與稻香路口沒有裝設路口監視器，員警調閱車輛的行車紀錄器，未發現兩輛自小客車有撞擊的跡象，初步研判疑似胡姓女子駕駛的車輛，為閃避左轉的李姓女子的車，失控衝入農田撞擊樹木。詳細肇事原因，待進一步調查和釐清。