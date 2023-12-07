　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

▲大陸最高檢官媒《檢察日報》對假唱事件撂下重話。（圖／翻攝微博）

▲大陸最高檢官媒《檢察日報》對假唱事件撂下重話。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

五月天演唱會遭指「假唱」、「對嘴」，在娛樂圈引起軒然大波，即使事發後主唱阿信反覆強調「真唱」，仍遭到鋪天蓋地的質疑。不僅央媒《人民日報》刊長文批評，大陸最高檢旗下的《檢察日報》昨（6）日也撂下重話稱，假唱是紅線，是違法違規的行為，「莫讓假唱寒了歌迷的心。」

▲相信音樂回應五月天假唱風波。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

▲五月天假唱風波。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

《檢察日報》文章指，該樂隊（五月天）假唱與否，還需相關部門查證判定，暫且不論，但是營業性演出中的假唱卻是一個備受詬病的老問題。藝人現場可能因為自身唱功、身體情況等原因擔心影響演出效果而選擇「假唱」，但錄音對口型聽起來專業完美，實際上卻是包裝後的冰冷，缺乏真唱的感染力，也無法與現場觀眾實現情感交流，「觀眾花錢不是為了來現場聽CD，而是為真誠的藝術作品買單。」

文章表示，假唱明顯是違法違規的行為，據《營業性演出管理條例》第28條規定，演員不得以假唱欺騙觀眾，演出舉辦單位不得組織演員假唱，「假唱不僅對觀眾不負責，更是一種嚴重不誠信行為，侵犯了消費者的知情權。」

文章稱，我國消費者權益保護法第8條明確規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利，「如果有的歌手以全開麥、現場原聲等表述作為廣告用語吸引觀眾購票，還會涉嫌虛假宣傳。任何理由都不能為假唱開脫，更不能被觀眾所接受。」

文章提到，演藝人員就應當遵紀守法，愛惜羽毛，遵守契約精神，「《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》中明確堅守契約精神是演藝人員的義務性、責任性條款。假唱或許可能贏得一時的專業贊譽，面對的卻是長久的聲名狼藉，得不償失。堅持真唱理應成為藝人職業底線。與其想盡辦法防止現場翻車，不如平時苦練本領，提升能力和素養。」

文章提醒，假唱是「紅線」，觸法者本應付出相應代價，近年來伴隨著各類音樂軟硬件的發展，假唱的技術成本越來越低，隱藏能力越來越高超，不僅網線那端的網友聽不出來，現場觀眾有時也是難辨真偽，「監管部門應該盡快建立完善的監督體系，通過演出前期加強對主辦方資質審核，演出現場嚴格核驗演員信息及節目內容等，織密扎牢防控假唱、假演奏等違法違規行為的制度籠子；積極引入先進技術手段，通過全程錄音錄像，後台監控督查等方式，加強對現場演出情況的實地檢查，同時積極暢通消費者維權渠道，對查實者嚴肅懲罰，切實保護觀眾的合法權益。相關行業協會也應對假唱等違規行為開啓行業聯合抵制，更好地整肅行業風氣。」
 

ET快訊
張立東「我愛籃籃」告白1個月了！她鬆口真實關係：其實很困擾
家中「不起眼1物」過載恐飆150度　台電：多久沒檢查？
快訊／民眾誤報「直升機卡電塔」　警消確認無異常
快訊／大巨蛋確定加開4700席　最多可有2.2萬人
快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長
買「2家電」有補助！　每台最高3000元
快訊／沒戴口罩殺死超商店員！　二審逆轉逃死
國道一家4口遭「160kg巨輪砸中」　母爆頭慘死！肇事男下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

周杰倫福州演唱會遭陸網罵「吃相難看」　大麥官方：有自己的規則

地下800層！四川錦屏全球最深物理實驗室啟用　首批10個項目組進駐

陸官媒：明年還有降準降息空間　幅度與今年類似

五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

人妻戀上國中同學　海歸男「LINE已讀」慘賠20萬

被影射是小三！高虹安怒告周玉蔻2罪名吞敗　親揭男友離婚時間

海底撈員工真的生氣了！　嗆奧客：禁點「科目三」

「Honda CB350」復古街車發布2召修　最嚴重恐導致熄火

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

婁峻碩獻唱「上一個表演者」放閃！　焦凡凡現蹤後台悄拿手機拍

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」成功逼退　網笑：侮辱性極強

12歲女童持步槍朝獵物開槍　11歲弟「剛好站起來」頭部中彈身亡

影／文化人串連籲「大選走對路」　力推9日晚間「挺美好音樂會」

快訊／自始至終挺侯友宜！　王金平讚「侯康配」：實在是很好的組合

女租客控房東騷擾！飆警過程曝光　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

大陸熱門新聞

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

鮮肉醫顏值激似男模　婆媽瘋掛號「打卡」

女子銀行帳戶突冒出4410萬　驚嚇PO網求救

五月天陷對嘴風波 陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

香港斑馬線設計超貼心　港人曝原因

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

當直播主以為爽賺…表演系女大生慘被索賠2500萬

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

穆迪將香港、澳門評級展望也降至「負面」

全球首座第四代核電廠　在大陸商轉

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

壯漢裸半身怒「騎坐在老人背上」！

五月天遭疑假唱　陸官媒：「5首歌」唱得有問題

更多熱門

相關新聞

快訊／五月天陷疑假唱風波　阿信「發千字文」直球反擊了！

快訊／五月天陷疑假唱風波　阿信「發千字文」直球反擊了！

五月天近日深陷假唱風波，被大陸博主踢爆疑似在演唱會上部分歌曲對嘴假唱，目前北京市文化市場綜合執法總隊、上海市文旅局執法總隊等官方機構也宣布展開調查，更有大陸律師指出，若五月天假唱屬實，最重恐面臨「終身禁唱」，今（6日）迎來48歲生日的主唱阿信，面對如此腥風血雨，也首度發長文正面回擊：「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」

「五月天是不是假唱」怎麼判定？相關法規曝

「五月天是不是假唱」怎麼判定？相關法規曝

賄選BAD！士檢推出「超創意RAP」

賄選BAD！士檢推出「超創意RAP」

阿信生日才發聲「舉報博主再開砲」！

阿信生日才發聲「舉報博主再開砲」！

五月天假唱風波燒3天！陸官媒：真唱真彈是本分

五月天假唱風波燒3天！陸官媒：真唱真彈是本分

關鍵字：

五月天假唱對嘴官媒最高檢檢察院

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

兇版李毓芬無罩散步　3服裝測回頭率

弘仁會小弟揭「台灣詐騙」最新基地：400人被囚

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面