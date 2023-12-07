五月天陷對嘴風波　陸最高檢說重話：莫讓假唱寒了歌迷的心

▲大陸最高檢官媒《檢察日報》對假唱事件撂下重話。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

五月天演唱會遭指「假唱」、「對嘴」，在娛樂圈引起軒然大波，即使事發後主唱阿信反覆強調「真唱」，仍遭到鋪天蓋地的質疑。不僅央媒《人民日報》刊長文批評，大陸最高檢旗下的《檢察日報》昨（6）日也撂下重話稱，假唱是紅線，是違法違規的行為，「莫讓假唱寒了歌迷的心。」

▲五月天假唱風波。（圖／翻攝自微博／相信音樂Bin-music）

《檢察日報》文章指，該樂隊（五月天）假唱與否，還需相關部門查證判定，暫且不論，但是營業性演出中的假唱卻是一個備受詬病的老問題。藝人現場可能因為自身唱功、身體情況等原因擔心影響演出效果而選擇「假唱」，但錄音對口型聽起來專業完美，實際上卻是包裝後的冰冷，缺乏真唱的感染力，也無法與現場觀眾實現情感交流，「觀眾花錢不是為了來現場聽CD，而是為真誠的藝術作品買單。」

文章表示，假唱明顯是違法違規的行為，據《營業性演出管理條例》第28條規定，演員不得以假唱欺騙觀眾，演出舉辦單位不得組織演員假唱，「假唱不僅對觀眾不負責，更是一種嚴重不誠信行為，侵犯了消費者的知情權。」

文章稱，我國消費者權益保護法第8條明確規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利，「如果有的歌手以全開麥、現場原聲等表述作為廣告用語吸引觀眾購票，還會涉嫌虛假宣傳。任何理由都不能為假唱開脫，更不能被觀眾所接受。」

文章提到，演藝人員就應當遵紀守法，愛惜羽毛，遵守契約精神，「《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》中明確堅守契約精神是演藝人員的義務性、責任性條款。假唱或許可能贏得一時的專業贊譽，面對的卻是長久的聲名狼藉，得不償失。堅持真唱理應成為藝人職業底線。與其想盡辦法防止現場翻車，不如平時苦練本領，提升能力和素養。」

文章提醒，假唱是「紅線」，觸法者本應付出相應代價，近年來伴隨著各類音樂軟硬件的發展，假唱的技術成本越來越低，隱藏能力越來越高超，不僅網線那端的網友聽不出來，現場觀眾有時也是難辨真偽，「監管部門應該盡快建立完善的監督體系，通過演出前期加強對主辦方資質審核，演出現場嚴格核驗演員信息及節目內容等，織密扎牢防控假唱、假演奏等違法違規行為的制度籠子；積極引入先進技術手段，通過全程錄音錄像，後台監控督查等方式，加強對現場演出情況的實地檢查，同時積極暢通消費者維權渠道，對查實者嚴肅懲罰，切實保護觀眾的合法權益。相關行業協會也應對假唱等違規行為開啓行業聯合抵制，更好地整肅行業風氣。」

